СМИ: сделка по продаже "Севильи" Рамосу сорвалась из-за изменения условий

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры о продаже испанского футбольного клуба "Севилья" группе инвесторов во главе с бывшим защитником мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосом сорвались из-за изменения условий сделки, сообщает COPE со ссылкой на агентство EFE.

Подчеркивается, что владельцы "Севильи" считают переговоры, продолжавшиеся пять месяцев, окончательно сорванными. Также они отметили, что потенциальные покупатели во главе с Рамосом продемонстрировали "несостоятельность, и не только финансовую". По данным источника, владельцы клуба намерены начать подготовку к следующему сезону, ожидая возможного появления других предложений о покупке.