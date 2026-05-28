09:13 28.05.2026
СМИ: сделка по продаже "Севильи" Рамосу сорвалась из-за изменения условий

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры о продаже "Севильи" группе инвесторов во главе с Серхио Рамосом сорвались из-за изменения условий сделки.
  • Стоимость первоначальной сделки оценивалась в примерно 450 миллионов евро, из-за новых условий предполагаемый объем инвестиций сократился почти до ста миллионов.
  • Владельцы "Севильи" считают переговоры сорванными и намерены начать подготовку к следующему сезону, ожидая возможного появления других предложений о покупке.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры о продаже испанского футбольного клуба "Севилья" группе инвесторов во главе с бывшим защитником мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосом сорвались из-за изменения условий сделки, сообщает COPE со ссылкой на агентство EFE.
По информации источника, в ходе встречи, состоявшейся в среду, Рамос и представители его стороны отозвали ранее одобренное предложение и представили новую схему сделки, которую нынешние владельцы сочли неприемлемой. Первоначально сделка предполагала выкуп 80 тысяч акций "Севильи", однако затем потенциальные покупатели предложили приобрести около 30 тысяч акций с последующим самостоятельным участием в увеличении капитала клуба.
Стоимость первоначальной сделки оценивалась около 450 млн евро за вычетом чистого долга клуба, составляющего приблизительно 90 млн. После изменения условий предполагаемый объем инвестиций сократился примерно до 100 млн.
Подчеркивается, что владельцы "Севильи" считают переговоры, продолжавшиеся пять месяцев, окончательно сорванными. Также они отметили, что потенциальные покупатели во главе с Рамосом продемонстрировали "несостоятельность, и не только финансовую". По данным источника, владельцы клуба намерены начать подготовку к следующему сезону, ожидая возможного появления других предложений о покупке.
Рамосу 40 лет. Он выступал за "Севилью" с 2004 по 2005 год, после чего снова вернулся в команду в 2023 году, проведя в ней один сезон. В настоящее время защитник находится без клуба. Рамос с 2005 по 2021 год также представлял "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды — чемпионат Европы (2008, 2012).
ФутболИспанияСерхио РамосСевильяРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
