Рейтинг@Mail.ru
Ловчев заявил, что "Спартаку" нужен выдающийся вратарь из-за плохой защиты - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:07 28.05.2026
Ловчев заявил, что "Спартаку" нужен выдающийся вратарь из-за плохой защиты

Ловчев: "Спартак" с его уровнем линии защиты нужен выдающийся вратарь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Ловчев
Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что клубу нужен выдающийся вратарь, так как Александр Максименко не дотягивает до уровня именитых предшественников.
  • Александр Максименко провел 30 матчей в чемпионате и пропустил 39 мячей, «Спартак» занял четвертое место в турнире.
  • Евгений Ловчев подчеркнул, что лучшим российским вратарем за долгие годы является Игорь Акинфеев.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московскому футбольному клубу "Спартак" с его неоптимальным подбором игроков линии обороны нужен выдающийся вратарь, который будет постоянно выручать, основной голкипер Александр Максименко не дотягивает до уровня именитых предшественников времен чемпионатов СССР, заявил РИА Новости экс-защитник столичного клуба Евгений Ловчев.
Максименко в чемпионате страны провел 30 матчей и пропустил 39 мячей. "Красно-белые" заняли четвертое место в турнире.
"Я человек, который застал Владимира Маслаченко и играл вместе с величайшим вратарем Анзором Кавазашвили. И сейчас вообще не вспоминают вратаря "Спартака" Сашу Прохорова, который дважды признавался лучшим вратарем СССР. Я еще и Рината Дасаева застал. И, конечно, Александр Максименко до них уровня совершенно не дотягивает. А при такой (неоптимальной) обороне "Спартака" вратарь должен быть заметным. И я не могу сказать, что он является каким-то выдающимся вратарем", – сказал Ловчев.
"И не случайно в решающий момент (главный тренер "Спартака") Хуан Карлос Карседо (перед серией пенальти в суперфинале Кубка России с "Краснодаром") доверился другому вратарю (Илье Помазуну). Я не говорю, что он не выручает, но в "Спартаке" с сегодняшним уровнем игры защиты нужен выдающийся вратарь. Я не посоветую клубу никого из наших вратарей, но для меня совершенно очевидно лучшим российским вратарем за долгие годы является (голкипер ЦСКА) Игорь Акинфеев. Тут вопросов нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Франсис Кахигао - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Испанец из "Спартака" объяснил, почему легионеры охотно переезжают в Москву
Вчера, 13:00
 
ФутболАлександр МаксименкоИлья ПомазунИгорь АкинфеевСпартак МоскваКраснодарПФК ЦСКАКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала