Ловчев заявил, что "Спартаку" нужен выдающийся вратарь из-за плохой защиты

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московскому футбольному клубу "Спартак" с его неоптимальным подбором игроков линии обороны нужен выдающийся вратарь, который будет постоянно выручать, основной голкипер Александр Максименко не дотягивает до уровня именитых предшественников времен чемпионатов СССР, заявил РИА Новости экс-защитник столичного клуба Евгений Ловчев.
Максименко в чемпионате страны провел 30 матчей и пропустил 39 мячей. "Красно-белые" заняли четвертое место в турнире.
"Я человек, который застал Владимира Маслаченко и играл вместе с величайшим вратарем Анзором Кавазашвили. И сейчас вообще не вспоминают вратаря "Спартака" Сашу Прохорова, который дважды признавался лучшим вратарем СССР. Я еще и Рината Дасаева застал. И, конечно, Александр Максименко до них уровня совершенно не дотягивает. А при такой (неоптимальной) обороне "Спартака" вратарь должен быть заметным. И я не могу сказать, что он является каким-то выдающимся вратарем", – сказал Ловчев.
"И не случайно в решающий момент (главный тренер "Спартака") Хуан Карлос Карседо (перед серией пенальти в суперфинале Кубка России с "Краснодаром") доверился другому вратарю (Илье Помазуну). Я не говорю, что он не выручает, но в "Спартаке" с сегодняшним уровнем игры защиты нужен выдающийся вратарь. Я не посоветую клубу никого из наших вратарей, но для меня совершенно очевидно лучшим российским вратарем за долгие годы является (голкипер ЦСКА) Игорь Акинфеев. Тут вопросов нет", - подчеркнул собеседник агентства.