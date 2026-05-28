Ловчев дал важный совет "Спартаку" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
15:14 28.05.2026 (обновлено: 15:52 28.05.2026)
Ловчев дал важный совет "Спартаку"

Ловчев: "Спартаку" для борьбы за высокие места в ЧР надо укреплять оборону

© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Ловчев. Архивное фото
  Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что московскому клубу нужно укрепить защитную линию для борьбы за высокие места в чемпионате России.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московскому "Спартаку" для борьбы за высокие места в чемпионате России надо срочно укрепить защитную линию, заявил РИА Новости экс-футболист столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар" (4:3). Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграл петербургский "Зенит", "Краснодар" занял второе место, а московский "Локомотив" - третье.
"Спартаку" для борьбы за чемпионство надо укреплять оборону, потому что игроки, по большому счету, делают столько много ошибок. А атака у команды приличная, как и те, кто занимается подносом снарядов. Но даже возьмите гол, который в финале Кубка России забил "Краснодар". Там пять человек стоит в обороне, и как можно было допустить, чтобы человек по центру вышел один на один?" - сказал Ловчев.
"И если игроки "Краснодара" все разыграли в касание, значит, вы что-то не так сделали. В последний раз лучшая оборона была у "Спартака" при (сербском защитнике Неманье) Видиче. Он пришел и построил всю оборону, рассказав, как и кому надо играть. А сейчас в "Спартаке" неважненькая оборона. Стало модно теперь привлекать тренеров по работе с защитниками, а Валерий Лобановский и Константин Бесков раньше как-то сами со всем справлялись", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортРоссияСССРМоскваЕвгений ЛовчевКонстантин БесковСпартак МоскваВалерий ЛобановскийКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
