"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций

"Кристал Пэлас" впервые в истории сыграл в финале еврокубкового турнира и завоевал свой первый международный трофей. Лондонский клуб в прошлом сезоне впервые в истории завоевал Кубок Англии, однако решением УЕФА выступил в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, куда также попал французский "Лион". Обеими клубами владел американский инвестор Джон Текстор, который прошлым летом продал свою долю "Кристал Пэлас". По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.