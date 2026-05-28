Рейтинг@Mail.ru
"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:00 28.05.2026 (обновлено: 00:01 28.05.2026)
"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций

"Кристал Пэлас" взял первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу конференций

© REUTERS / Lisi NiesnerЭпизод финала Лиги конференций УЕФА
Эпизод финала Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский клуб «Кристал Пэлас» победил испанский «Райо Вальекано» в финальном матче футбольной Лиги конференций со счетом 1:0.
  • «Кристал Пэлас» впервые в истории сыграл в финале еврокубкового турнира и завоевал свой первый международный трофей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" победил испанский "Райо Вальекано" в финальном матче футбольной Лиги конференций.
Встреча прошла в немецком Лейпциге и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.
Лига конференций
27 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Кристал Пэлас
1 : 0
Райо Вальекано
51‎’‎ • Жан-Филипп Матета
(Адам Уортон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кристал Пэлас" впервые в истории сыграл в финале еврокубкового турнира и завоевал свой первый международный трофей. Лондонский клуб в прошлом сезоне впервые в истории завоевал Кубок Англии, однако решением УЕФА выступил в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, куда также попал французский "Лион". Обеими клубами владел американский инвестор Джон Текстор, который прошлым летом продал свою долю "Кристал Пэлас". По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.
"Кристал Пэлас" стал третьим английским клубом, завоевавшим трофей Лиги конференций. Ранее этот удалось "Вест Хэму" (2023) и "Челси" (2025). Также в турнире побеждали итальянская "Рома" (2022) и греческий "Олимпиакос" (2024).
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Сафонов идет на рекорд России в ЛЧ! Такого не делал даже Аленичев
26 мая, 08:00
 
ФутболСпортЖан-Филипп МатетаКристал ПэласРайо ВальеканоЛига конференций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала