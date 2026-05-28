"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский клуб «Кристал Пэлас» победил испанский «Райо Вальекано» в финальном матче футбольной Лиги конференций со счетом 1:0.
- «Кристал Пэлас» впервые в истории сыграл в финале еврокубкового турнира и завоевал свой первый международный трофей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" победил испанский "Райо Вальекано" в финальном матче футбольной Лиги конференций.
Встреча прошла в немецком Лейпциге и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.
27 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
"Кристал Пэлас" впервые в истории сыграл в финале еврокубкового турнира и завоевал свой первый международный трофей. Лондонский клуб в прошлом сезоне впервые в истории завоевал Кубок Англии, однако решением УЕФА выступил в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, куда также попал французский "Лион". Обеими клубами владел американский инвестор Джон Текстор, который прошлым летом продал свою долю "Кристал Пэлас". По правилам УЕФА клубам с одним владельцем запрещается принимать участие в одном еврокубковом турнире.
"Кристал Пэлас" стал третьим английским клубом, завоевавшим трофей Лиги конференций. Ранее этот удалось "Вест Хэму" (2023) и "Челси" (2025). Также в турнире побеждали итальянская "Рома" (2022) и греческий "Олимпиакос" (2024).