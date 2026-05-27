Мбаппе признали лучшим футболистом "Реала" в сезоне-2025/26

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в мадридском "Реале", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Мбаппе также является лидером в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов), его клуб завершил выступление на стадии 1/4 финала турнира.
