16:23 27.05.2026 (обновлено: 16:40 27.05.2026)
Мбаппе признали лучшим футболистом "Реала" в сезоне-2025/26

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в мадридском "Реале", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Мбаппе 27 лет. Он получил данный приз второй сезон подряд. В прошедшем чемпионате Испании его клуб занял второе место в турнирной таблице, уступив лидерство "Барселоне". Француз забил 25 голов за 31 матч Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром сезона.
Мбаппе также является лидером в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов), его клуб завершил выступление на стадии 1/4 финала турнира.
"Реал" не завоевал трофеев в сезоне-2025/26. Помимо второго места в чемпионате Испании и вылета из Лиги чемпионов, "сливочные" также также уступили "Барселоне" в финале Суперкубка Испании и потерпели поражение в Кубке Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала.
