Рейтинг@Mail.ru
Олисе стал самым дорогим игроком Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:49 27.05.2026 (обновлено: 14:51 27.05.2026)
Олисе стал самым дорогим игроком Бундеслиги

Футболист Олисе с отрывом в 50 млн евро стал самым дорогим игроком Бундеслиги

© Соцсети ФК "Бавария"Майкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Соцсети ФК "Бавария"
Майкл Олисе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майкл Олисе признан самым дорогим игроком немецкой Бундеслиги с рыночной стоимостью 150 млн евро.
  • Самым подешевевшим игроком Бундеслиги стал Джамал Мусиала, чья рыночная стоимость снизилась на 20 млн евро.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Французский футболист мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе признан самым дорогим игроком немецкой Бундеслиги по версии портала Transfermarkt.
Рыночная стоимость 24-летнего Олисе повысилась на 10 млн евро и оценивается в 150 млн. В минувшем сезоне, который стал для француза вторым в составе "Баварии", он провел 52 матча в различных турнирах и забил 22 мяча.
Защитник Ростова и сборной России по футболу Илья Вахания - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Вахания назвал приемлемый для России результат в матче с Египтом
Вчера, 11:10
Вторым по стоимости стал одноклубник Олисе, немецкий полузащитник Джамал Мусиала, чья рыночная стоимость оценивается в 100 млн евро. Следом расположились нападающий Ян Диоманде ("Лейпциг", 90 млн евро), полузащитник Александар Павлович ("Бавария", 90 млн), защитник Дайо Упамекано ("Бавария", 70 млн), нападающий Луис Диас ("Бавария", 70 млн), полузащитник Леннарт Карль ("Бавария", 60 млн), защитник Лука Вушкович ("Гамбург", 60 млн), нападающий Харри Кейн ("Бавария", 60 млн) и защитник Нико Шлоттербек ("Боруссия", 55 млн).
При этом Мусиала стал самым подешевевшим игроком Бундеслиги. Его рыночная стоимость снизилась на 20 млн евро. Кроме того, на 5 млн понизилась стоимость 32-летнего Кейна, забившего в минувшем сезоне 61 мяч в 51 матче.
Самыми подорожавшими стали Диоманде, Павлович, полузащитник "Фрайбурга" Жоан Манзамби и полузащитник "Майнца" Кайсю Сано. Все они прибавили по 15 млн евро к рыночной стоимости.
По итогам сезона "Бавария" в 35-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Кроме того, клуб впервые с 2020 года выиграл Кубок страны.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Самое важное время в моей жизни": Свечников рассказал о плей-офф НХЛ
26 мая, 09:53
 
ФутболСпортГерманияДжамал МусиалаДайо УпамеканоЛуис ДиасБаварияЯн (Регенсбург)РБ ЛейпцигБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала