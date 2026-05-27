Олисе стал самым дорогим игроком Бундеслиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майкл Олисе признан самым дорогим игроком немецкой Бундеслиги с рыночной стоимостью 150 млн евро.
- Самым подешевевшим игроком Бундеслиги стал Джамал Мусиала, чья рыночная стоимость снизилась на 20 млн евро.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Французский футболист мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе признан самым дорогим игроком немецкой Бундеслиги по версии портала Transfermarkt.
Рыночная стоимость 24-летнего Олисе повысилась на 10 млн евро и оценивается в 150 млн. В минувшем сезоне, который стал для француза вторым в составе "Баварии", он провел 52 матча в различных турнирах и забил 22 мяча.
Вторым по стоимости стал одноклубник Олисе, немецкий полузащитник Джамал Мусиала, чья рыночная стоимость оценивается в 100 млн евро. Следом расположились нападающий Ян Диоманде ("Лейпциг", 90 млн евро), полузащитник Александар Павлович ("Бавария", 90 млн), защитник Дайо Упамекано ("Бавария", 70 млн), нападающий Луис Диас ("Бавария", 70 млн), полузащитник Леннарт Карль ("Бавария", 60 млн), защитник Лука Вушкович ("Гамбург", 60 млн), нападающий Харри Кейн ("Бавария", 60 млн) и защитник Нико Шлоттербек ("Боруссия", 55 млн).
При этом Мусиала стал самым подешевевшим игроком Бундеслиги. Его рыночная стоимость снизилась на 20 млн евро. Кроме того, на 5 млн понизилась стоимость 32-летнего Кейна, забившего в минувшем сезоне 61 мяч в 51 матче.
По итогам сезона "Бавария" в 35-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Кроме того, клуб впервые с 2020 года выиграл Кубок страны.