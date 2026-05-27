19:06 27.05.2026
Маркиньос заявил, что выполнил мечту отца о "Спартаке"

Маркиньос: мечтой отца был мой трофей со "Спартаком", я выполнил его просьбу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос заявил, что победой в Кубке России по футболу выполнил просьбу своего отца.
  • Отец Маркиньоса ушел из жизни в сентябре 2024 года.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос заявил, что победой в Кубке России по футболу он выполнил просьбу своего отца, который ушел из жизни в сентябре 2024 года.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Маркиньос на церемонии награждения присутствовал в майке со своей совместной с отцом фотографией.
"Мечтой отца был мой трофей вместе со "Спартаком". Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу", - цитирует Маркиньоса официальный Telegram-канал "красно-белых".
Маркиньосу 26 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел 35 матчей за "красно-белых" и забил 8 мячей.
