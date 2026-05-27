Маркиньос заявил, что выполнил мечту отца о "Спартаке"

Отец Маркиньоса ушел из жизни в сентябре 2024 года.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бразильский полузащитник московского "Спартака" Маркиньос заявил, что победой в Кубке России по футболу он выполнил просьбу своего отца, который ушел из жизни в сентябре 2024 года.

В воскресенье " Спартак " в серии послематчевых пенальти обыграл " Краснодар " (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России Маркиньос на церемонии награждения присутствовал в майке со своей совместной с отцом фотографией.

"Мечтой отца был мой трофей вместе со "Спартаком". Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу", - цитирует Маркиньоса официальный Telegram-канал "красно-белых".