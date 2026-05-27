Аллегри и Ибрагимович едва не подрались на ужине в "Милане"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер итальянского "Милана" Массимилиано Аллегри и советник руководства футбольного клуба Златан Ибрагимович вступили в конфликт, который чуть не перерос в драку, во время ужина с руководителями "россонери", сообщает Corriere della Sera.
По информации издания, инцидент произошел в начале апреля. Формальным поводом для конфликта стало обсуждение выбора третьего вратаря на следующий сезон. Отмечается, что Аллегри и Ибрагимовича пришлось разнимать тогдашнему спортивному директору клуба Игли Таре.
В мае источник сообщал, что отношения между Аллегри и Ибрагимовичем окончательно испортились после поражения от "Наполи" (0:1) 6 апреля. При этом напряжение между ними существовало со времен их совместной работы в "Милане", когда швед был игроком команды. Также Аллегри был недоволен вмешательством Ибрагимовича в работу клуба посредством персональных тактических советов футболистам. Кроме того, тренера не устроила зимняя трансферная кампания клуба. Подчеркивалось, что итальянец выражал готовность уйти независимо от итогов сезона.
В воскресенье "Милан" проиграл дома "Кальяри" (1:2) в последнем, 38-м туре Серии А и занял пятое место, не сумев попасть в Лигу чемпионов. После этого Аллегри был отправлен в отставку, а вместе с ним клуб покинули Таре, генеральный директор Джорджо Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. До этого он работал с "россонери" с 2010 по 2014 год. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.