14:36 27.05.2026 (обновлено: 17:23 27.05.2026)
СМИ: Англия будет проводить тренировки под защитой от БПЛА на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии по футболу будет проводить тренировки под защитой системы подавления БПЛА во избежание шпионажа.
  • Власти Канзас-Сити намерены усилить меры безопасности, используя дрон-пушки и дроны-охотники для обезвреживания нежеланных беспилотников.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сборная Англии по футболу во время чемпионата мира будет проводить тренировки под защитой системы подавления БПЛА во избежание шпионажа, сообщает The Sun.
Тренировочная база сборной будет находиться в Канзас-Сити, власти города намерены усилить меры безопасности против шпионажа со стороны других команд. По информации издания, полицейские будут вооружены дрон-пушками для подавления нежеланных беспилотников. Власти надеются предотвратить возможные угрозы на предстоящем турнире, задействовав дроны-охотники, которые будут обезвреживать другие устройства сетями.
Ранее независимая дисциплинарная комиссия исключила "Саутгемптон" из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в связи с несанкционированным съемками тренировок своего соперника по полуфиналу "Мидлсбро". Позднее издание The Guardian сообщило, что Футбольная ассоциация Англии (FA) попытается установить защитные ограждения вокруг базы сборной на чемпионате мира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
АнглияКанзас-Сити (Миссури)СШАЧМ по футболу 2026
 
