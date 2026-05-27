СМИ: Англия будет проводить тренировки под защитой от БПЛА на ЧМ-2026

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сборная Англии по футболу во время чемпионата мира будет проводить тренировки под защитой системы подавления БПЛА во избежание шпионажа, сообщает The Sun.
Тренировочная база сборной будет находиться в Канзас-Сити, власти города намерены усилить меры безопасности против шпионажа со стороны других команд. По информации издания, полицейские будут вооружены дрон-пушками для подавления нежеланных беспилотников. Власти надеются предотвратить возможные угрозы на предстоящем турнире, задействовав дроны-охотники, которые будут обезвреживать другие устройства сетями.
Ранее независимая дисциплинарная комиссия исключила "Саутгемптон" из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в связи с несанкционированным съемками тренировок своего соперника по полуфиналу "Мидлсбро". Позднее издание The Guardian сообщило, что Футбольная ассоциация Англии (FA) попытается установить защитные ограждения вокруг базы сборной на чемпионате мира.