Названы самые бегающие города России
27.05.2026
Названы самые бегающие города России

Участники полумарафона. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде и Краснодаре каждый второй совершеннолетний житель занимается бегом.
  • Ежедневно на пробежку выходят 9 % опрошенных, при этом самыми дисциплинированными оказались спортсмены из Самары, Иркутска и Оренбурга — почти каждый пятый житель этих городов (19 %) выходит на пробежку каждый день.
  • Средняя дистанция за тренировку у россиян составляет 3,7 километра, а среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь со средней дистанцией 5,8 километра.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами - каждый второй совершеннолетний житель занимается этим видом спорта, также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании".
"Лидерами стали Волгоград и Краснодар - каждый второй их житель занимается этим видом спорта. Следом идут Казань и Ульяновск - по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%)", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса совершеннолетних жителей 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Среди опрошенных россиян бегом занимаются 40%: для 9% это основной вид физической активности, каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. Еще 6% планируют начать тренировки в ближайшем будущем.
Аналитики также выяснили, что для многих бег стал регулярной привычкой: ежедневно на пробежку выходят 9% респондентов, три-четыре раза в неделю - 11%, несколько раз в месяц - 34%. "Самыми дисциплинированными оказались спортсмены из Самары, Иркутска и Оренбурга - почти каждый пятый житель этих городов (19%) выходит на пробежку каждый день", - добавили аналитики.
При этом популярнее всего у бегающих россиян более короткие тренировки: 42% выбирают дистанцию в 2-3 километра, а четверть - 1 километр. По 4-5 километров за тренировку пробегают 15% бегунов, 6-10 километров - 17%, а больше 10 километров - только 1%. В среднем за тренировку россияне пробегают 3,7 километра, подсчитали аналитики.
"Среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет 5,8 километра. Далее идут Ижевск (5 километров), Уфа (4,9 километра), Оренбург (4,7 километра), а также Кемерово и Рязань (по 4,6 километра)", - говорится в исследовании.
Больше всех бегунов оказалось среди молодых людей 18-30 лет (54%) и 31-40 лет (50%). Среди людей среднего возраста (41-50 лет) бегом занимаются 42%, 51-60 лет - 31%, а из числа людей старше 60 лет бегают 16%.
"Бег сегодня - это не только способ поддерживать форму, но и часть образа жизни многих россиян. Интерес к нему выходит за рамки обычных тренировок: почти четверть, 23% участников исследования уже посещали крупные забеги или планируют это сделать. Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки", - приводятся в исследовании слова старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского.
СамараВолгоградКраснодарСбербанк России
 
 
