Названы самые бегающие города России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами - каждый второй совершеннолетний житель занимается этим видом спорта, также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары, рассказали РИА Новости в "СберСтраховании".

Воронеж и "Лидерами стали Волгоград Краснодар - каждый второй их житель занимается этим видом спорта. Следом идут Казань Ульяновск - по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург Астрахань (по 44%)", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса совершеннолетних жителей 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.

Среди опрошенных россиян бегом занимаются 40%: для 9% это основной вид физической активности, каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. Еще 6% планируют начать тренировки в ближайшем будущем.

Аналитики также выяснили, что для многих бег стал регулярной привычкой: ежедневно на пробежку выходят 9% респондентов, три-четыре раза в неделю - 11%, несколько раз в месяц - 34%. "Самыми дисциплинированными оказались спортсмены из Самары, Иркутска Оренбурга - почти каждый пятый житель этих городов (19%) выходит на пробежку каждый день", - добавили аналитики.

При этом популярнее всего у бегающих россиян более короткие тренировки: 42% выбирают дистанцию в 2-3 километра, а четверть - 1 километр. По 4-5 километров за тренировку пробегают 15% бегунов, 6-10 километров - 17%, а больше 10 километров - только 1%. В среднем за тренировку россияне пробегают 3,7 километра, подсчитали аналитики.

"Среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь , где средняя дистанция составляет 5,8 километра. Далее идут Ижевск (5 километров), Уфа (4,9 километра), Оренбург (4,7 километра), а также Кемерово Рязань (по 4,6 километра)", - говорится в исследовании.

Больше всех бегунов оказалось среди молодых людей 18-30 лет (54%) и 31-40 лет (50%). Среди людей среднего возраста (41-50 лет) бегом занимаются 42%, 51-60 лет - 31%, а из числа людей старше 60 лет бегают 16%.