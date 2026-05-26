17:05 26.05.2026
Ушаков рассказал о составе делегации России во время визита в Казахстан

Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская делегация во время визита в Казахстан будет представительна - в нее входит более 30 человек, среди них также будет вице-премьер РФ Алексей Оверчук и девять министров, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.
"Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек. Заместитель председателя правительства Оверчук, который, кстати, возглавляет межправительственную комиссию и активно работает с казахстанскими партнерами", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил также, что в состав делегации вошли девять министров - глава МИД Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Кроме того, в состав делегации от России войдут замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и сам Ушаков, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители федеральных служб Дмитрий Шугаев, Анна Попова, Юрий Чиханчин и Александр Трембицкий, директора государственных корпораций Росатом, Роскосмос, РЖД и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Как уточнил Ушаков, среди представителей крупного российского бизнеса в делегацию вошли президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, президент компании "Транснефть" Николай Токарев, гендиректор "ЕвроХим" Игорь Ахмеров, а также председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и председатель "Деловой России" Алексей Репик.
В миреРоссияКазахстанЮрий УшаковАлексей ОверчукВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
