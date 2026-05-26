Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска за сутки освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

Средства ПВО России за сутки сбили три управляемые авиаракеты SCALP и 255 беспилотников ВСУ.

ВСУ за сутки потеряли 1075 военнослужащих и значительное количество военной техники.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Верхняя Терса в Запорожской области силами группировки «Восток».

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили Запселье и Рясное в Сумской области, сообщило Минобороны.

Также средства ПВО России за сутки сбили три управляемые авиаракеты SCALP и 255 беспилотников ВСУ.

По информации Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли 1075 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 93 единицы военной автомобильной техники, 17 бронированных машин и два безэкипажных катера.

Успехи на СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Белый".

Пикап ВСУ, уничтоженный российским FPV-дроном "Провод" в антидроновом тоннеле на покровском направлении, имел британские государственные регистрационные номера и, предположительно, перевозил боекомплект для тяжелых коптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".

Российские многофункциональные истребители С-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах, наносят точные удары и обнаруживают позиции противника на большом удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил ле тчик С у-35С Воздушно-космических сил России.

Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями и применением бронетехники, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар". По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, операция продолжалась с марта. Украинские подразделения занимали господствующие высоты и хорошо замаскированные позиции. Он отметил, что российским операторам беспилотников удалось выявить укрытия ВСУ, после чего по ним начала работать артиллерия. Минобороны России 22 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожил в Сумской области огневые позиции, а также более 15 военных ВСУ, снизив тем самым активность противника, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рыбак".

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства "Козак", которую ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Седой".

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области пять используемых ВСУ для доставки боеприпасов и материальных средств наземных робототехнических комплексов (НРТК), чем нарушили снабжение противника, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".

Расчеты противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

Российские операторы FPV-дронов группы "Конторы" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отрезают группы ВСУ от поставок продовольствия и боеприпасов на ряде позиций купянского участка фронта, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Гулливер". Он уточнил, что на ряде участков купянского направления ВСУ практически лишены возможности передвигаться.

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны России.

На передовой у ВСУ дела плохи

ВСУ пытались перебрасывать резервы из элитных штурмовых подразделений, чтобы удержать Запселье и Рясное в Сумской области, но им пришлось отойти, сообщило Минобороны России.

Украинские солдаты умирают от жажды на передовой из-за отсутствия поставок воды, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. В ответ украинский командир просит потерпеть еще сутки и обещает доставить воду, сообщая, что на соседние позиции пятый день не доставляют провизию.

Из сотен наемников, пропавших на Украине , живым нашли лишь одного, сообщила РИА Новости руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо.

Пленный из 32-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Владимир Никончук рассказал, что в учебном центре ВСУ обучался только пять дней в месяц, а остальное время пил алкоголь.

Украинский боевик-противодронщик, охранявший с дробовиком транспорт ВСУ в антидроновом тоннеле на покровском направлении, при виде российского ударного FPV-дрона "Провод" испугался и попытался сбежать, даже не оказав сопротивления, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".

Голодные украинские военные просили еду у жителей Родинского в ДНР , рассказал РИА Новости беженец из этого города Андрей Бондарь. Ранее украинские СМИ сообщали, что генштабу ВСУ пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после скандала об истощенных солдатах ВСУ, фотографии которых распространились в интернете. По его словам, украинские военные сами рассказали о том, что их поймали и отправили на фронт с банкой консервов и водой, которые быстро закончились.

Тела украинских солдат, обнаруженные в Верхней Терсе Запорожской области , были истощены, военные при этом были одеты в зимнюю форму, что свидетельствует об отсутствии ротации и снабжения, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар". По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, на позициях ВСУ в мае находили погибших украинских солдат в зимней форме. Он отметил, что состояние формы и внешний вид погибших свидетельствуют о длительном пребывании на позициях.

Должностные лица военкоматов на Украине фиктивно призвали на службу 276 человек, в том числе имеющих право на отсрочку от военной службы, осужденных и умерших, чтобы тем самым улучшить показатели по мобилизации, сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко

Зверство ВСУ

ВСУ наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник . Посол добавил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР , Белгородской и Запорожской областях, ДНР. По его данным, удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам. Только за неделю с 18 по 24 мая выпустили не менее тысячи боеприпасов по Херсонской области , заявил посол. Он добавил, что 501 мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов.

Украинские боевики, засевшие в Добропасово, делали вид, что собираются сдаться в плен, после чего открывали огонь по российским бойцам, те в таких случаях их уничтожали, рассказал штурмовик с позывным "Талант". Накануне МО РФ сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области 124 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщили в региональном оперштабе.

ВСУ 134 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области , над регионом сбито 95 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн

Алексей Лихачев. Гражданская инфраструктура, жилые дома, школы, детсады, энергообъекты в Энергодаре подпадают под массированные атаки ВСУ, есть прилеты и на территорию ЗАЭС, сообщил глава " Росатома

Об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.

Постпредство РФ направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом осудить кровавую атаку киевского режима в Старобельске, заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве . Они подчеркнули, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске – это целенаправленная атака против гражданского населения и прямое нарушение Женевских конвенций. Так, РФ продолжит требовать от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Фолькера Тюрка жесткой и бескомпромиссной реакции на преступления Киева против мирных граждан заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве.

Нельзя не удивиться отсутствию реакции европейских стран-членов совбеза ООН на удар ВСУ по Старобельску, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу . Он добавил, что удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР ничем иным, кроме как терактом, назвать нельзя, в современной войне таких случайностей не бывает.

Атака ВСУ на колледж в Старобельске - преступление против человечества, которое не имеет срока давности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Ответственность за атаку ВСУ на колледж в Старобельске несет Владимир Зеленский и его подручные, а ответ должен быть жестким, заявил он. Удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого, заявил председатель Госдумы, говоря об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске.

Украина не только нанесла удар по колледжу в Старобельске, но еще и глумилась над этим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Мировое большинство ужаснулось удару ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, добавила она. По ее словам, МИД России организовал поездку иностранных журналистов на место трагедии, чтобы люди своими глазами могли увидеть последствия теракта: "Чтобы потом никто не сказал, что этого не было". Она также назвала позором решение японских журналистов не ехать в Старобельск: "Чужих детей не бывает". Кроме того, Захарова отметила, что люди по всему миру с ужасом восприняли слова постпреда Латвии при ООН о том, что атака ВСУ по колледжу в Старобельске - якобы "фейк".

Международная пресса лжет, описывая удар ВСУ по колледжу в ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова . Попытка некоторых непорядочных СМИ переврать произошедшее в Старобельске — это сознательные фейки, добавила она. Лантратова отметила, что за рубежом нелепо оправдываются, так как им нечего ответить на факты, которые увидели иностранные СМИ в Старобельске. Также она подчеркнула, что спасательные работы после удара ВСУ по Старобельску прерывались 15 раз из-за новых атак, людям мешали спасать детей и разбирать завалы.

Российская миссия добивается отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ во вторник, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага обвинил Запад в лицемерии из-за отсутствия осуждения удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где погиб 21 человек. Он выразил соболезнования близким погибших в результате этой атаки ВСУ.

Бортников: Украина – европейская марионетка

Европейские покровители превратили Украину в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он добавил, что Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под "чужим флагом". Также под плотной опекой Запада, Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества , заявил Бортников.