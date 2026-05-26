19:38 26.05.2026
Сперцян подошел бы испанскому чемпионату, считает Селюк

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Эдуард Сперцян подошел бы испанскому чемпионату.
  • По его словам, Сперцян — хороший футболист, но он "потерялся среди людей, которые представляют его интересы".
  • И неизвестно, отпустит ли его "Краснодар", добавил агент.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян подошел бы испанскому чемпионату, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
Ранее Сперцян допустил, что суперфинал Кубка России по футболу против московского "Спартака" стал его последним матчем за краснодарский клуб.
«
"Сперцян - хороший футболист, но он потерялся среди людей, которые представляют его интересы. Он бы давно мог уйти, но не сделал этого. Также играет момент "Краснодара", потому что он образующий игрок. Убери Сперцяна, и будет сложно найти футболиста с его качествами. Можно было бы найти иностранца, но лимит ужесточается, и это сделать сложнее. Теперь неизвестно, отпустит его клуб или нет, но ему бы подошел испанский чемпионат", - сказал Селюк.
ФутболАрменияРоссияДмитрий СелюкКубок России по футболуЭдуард СперцянКраснодарСпартак Москва
 
