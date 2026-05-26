Рябчук объявил об уходе из "Спартака"
19:00 26.05.2026
Рябчук объявил об уходе из "Спартака"

Футболист сборной Молдавии Рябчук объявил об уходе из московского "Спартака"

© пресс-служба ФК "Спартак"Защитник "Спартака" Олег Рябчук в матче РПЛ
Защитник Спартака Олег Рябчук в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© пресс-служба ФК "Спартак"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Олег Рябчук объявил об уходе из московского футбольного клуба «Спартак».
  • Рябчук покинул клуб по окончании контракта.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник Олег Рябчук объявил об уходе из московского футбольного клуба "Спартак".
28-летний игрок покинул клуб по окончании контракта.
"Спасибо "Спартаку" за последние три года. Это было классно", - написал Рябчук в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Рябчук выступал за "Спартак" с лета 2023 года, куда перешел из греческого "Олимпиакоса". Всего он провел в составе российского клуба 73 матча и не отметился забитыми мячами. Также в его активе 62 матча за сборную Молдавии.
ФутболОлег РябчукСпартак МоскваОлимпиакос (Пирей)
 
