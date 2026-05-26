Рябчук объявил об уходе из "Спартака"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник Олег Рябчук объявил об уходе из московского футбольного клуба "Спартак".
28-летний игрок покинул клуб по окончании контракта.
Рябчук выступал за "Спартак" с лета 2023 года, куда перешел из греческого "Олимпиакоса". Всего он провел в составе российского клуба 73 матча и не отметился забитыми мячами. Также в его активе 62 матча за сборную Молдавии.