Россия и Казахстан подготовили к подписанию 16 документов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Астана подготовили 16 документов к подписанию в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в том числе совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, отметил Ушаков

« "Следующий пункт программы - это церемония подписания и обмена подписанными документами. Всего подготовили к подписанию 16 документов. Отмечу, пожалуй, самое главное, что президенты России и Казахстана подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов", - сказал Ушаков журналистам.

Он уточнил, что в этом документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества России и Казахстана.

"Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества", - перечислил помощник президента.

Четвертой основой выступает экономическое партнерство двух стран, а пятая основа - языковое и культурное многообразие как общее достояние России и Казахстана, традиционные ценности и цивилизационная близость, продолжил он.