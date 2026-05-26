Россия и Казахстан подготовили к подписанию 16 документов
17:21 26.05.2026
Россия и Казахстан подготовили к подписанию 16 документов

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Астана подготовили 16 документов к подписанию в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
  • Среди них — совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов.
  • В нем обозначены приоритетные задачи укрепления двустороннего сотрудничества, включая экономическое партнерство, развитие евразийской интеграции и сотрудничество в сфере образования и спорта.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Астана подготовили 16 документов к подписанию в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в том числе совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, отметил Ушаков.
«
"Следующий пункт программы - это церемония подписания и обмена подписанными документами. Всего подготовили к подписанию 16 документов. Отмечу, пожалуй, самое главное, что президенты России и Казахстана подпишут совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что в этом документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества России и Казахстана.
"Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества", - перечислил помощник президента.
Четвертой основой выступает экономическое партнерство двух стран, а пятая основа - языковое и культурное многообразие как общее достояние России и Казахстана, традиционные ценности и цивилизационная близость, продолжил он.
"Шестая основа - это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. И, наконец, седьмая основа - это совместный взгляд в будущее. То есть такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", - заключил Ушаков.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
