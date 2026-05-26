Пегула проиграла Биррелл в первом круге "Ролан Гаррос"
Теннис
 
23:28 26.05.2026
Пегула проиграла Биррелл в первом круге "Ролан Гаррос"

Пятая ракетка мира Пегула выбыла в первом круге Открытого чемпионата Франции

© Фото : Пресс-служба Уимблдона — Американская теннисистка Джессика Пегула
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Джессика Пегула. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джессика Пегула из США проиграла Кимберли Биррелл из Австралии в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
  • Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американка Джессика Пегула проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Биррелл, располагающейся на 83-й строчке мирового рейтинга. Пегула является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
Кимберли Биррелл
2 : 11:66:36:3
Джессика Пегула
Во втором раунде второго в сезоне турнира Большого шлема Биррелл сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.
В других матчах дня американка Мэдисон Киз (19-й номер посева) обыграла бельгийку Ханне Вандевинкель со счетом 6:3, 6:0, а канадка Виктория Мбоко (9) победила чешку Николу Бартункову - 6:1, 6:2.
  Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
