Пегула проиграла Биррелл в первом круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американка Джессика Пегула проиграла австралийке Кимберли Биррелл в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Биррелл, располагающейся на 83-й строчке мирового рейтинга. Пегула является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
26 мая 2026 • начало в 21:35
Во втором раунде второго в сезоне турнира Большого шлема Биррелл сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.
В других матчах дня американка Мэдисон Киз (19-й номер посева) обыграла бельгийку Ханне Вандевинкель со счетом 6:3, 6:0, а канадка Виктория Мбоко (9) победила чешку Николу Бартункову - 6:1, 6:2.
