Скачивания хита МакSим подскочили после победы "Спартака" в финале Кубка - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
12:18 26.05.2026 (обновлено: 15:09 26.05.2026)
Скачивания хита МакSим подскочили после победы "Спартака" в финале Кубка

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
  • Песня МакSим «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатского движения московского «Спартака».
  • «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • После победы «Спартака» в Кубке России количество прослушиваний песни МакSим «Знаешь ли ты» на «Яндекс Станциях» увеличилось в 3,6 раза по сравнению с обычным днем.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число прослушиваний на "Яндекс Станциях" песни "Знаешь ли ты" певицы МакSим (Марина Абросимова), которая стала неофициальным гимном "Спартака", подскочило в 3,6 раза после победы клуба, по сравнению с обычным днем, рассказали в "Яндексе".
"Спартак" в воскресенье выиграл Кубок России, обыграв "Краснодар" в серии пенальти со счетом 4:3. В основное время команды сыграли со счетом 1:1. Песня МакSим "Знаешь ли ты" считается неофициальным гимном фанатского движения московского "Спартака".
"Количество прослушиваний песни через "Станции" в Москве резко подскочило 24 мая после 20.20 по московскому времени - в момент, когда закончилась серия пенальти. В последующие десять минут общее число прослушиваний в "Яндекс Музыке" выросло на 55%, а в "Станциях" в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день - предыдущее воскресенье", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в "Яндекс Музыке" и в 2,5 раза на "Станциях".
