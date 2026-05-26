Скачивания хита МакSим подскочили после победы "Спартака" в финале Кубка

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число прослушиваний на "Яндекс Станциях" песни "Знаешь ли ты" певицы МакSим (Марина Абросимова), которая стала неофициальным гимном "Спартака", подскочило в 3,6 раза после победы клуба, по сравнению с обычным днем, рассказали в "Яндексе".
"Спартак" в воскресенье выиграл Кубок России, обыграв "Краснодар" в серии пенальти со счетом 4:3. В основное время команды сыграли со счетом 1:1. Песня МакSим "Знаешь ли ты" считается неофициальным гимном фанатского движения московского "Спартака".
"Количество прослушиваний песни через "Станции" в Москве резко подскочило 24 мая после 20.20 по московскому времени - в момент, когда закончилась серия пенальти. В последующие десять минут общее число прослушиваний в "Яндекс Музыке" выросло на 55%, а в "Станциях" в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день - предыдущее воскресенье", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в "Яндекс Музыке" и в 2,5 раза на "Станциях".