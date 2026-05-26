Скачивания хита МакSим подскочили после победы "Спартака" в финале Кубка

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число прослушиваний на "Яндекс Станциях" песни "Знаешь ли ты" певицы МакSим (Марина Абросимова), которая стала неофициальным гимном "Спартака", подскочило в 3,6 раза после победы клуба, по сравнению с обычным днем, рассказали в "Яндексе".

Отмечается, что за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в "Яндекс Музыке" и в 2,5 раза на "Станциях".