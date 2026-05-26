Рейтинг@Mail.ru
Звезда сборной Аргентины перешел в "Белогорье" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
17:57 26.05.2026 (обновлено: 18:06 26.05.2026)
Звезда сборной Аргентины перешел в "Белогорье"

Призер ОИ-2020 аргентинец Данани перешел в "Белогорье"

© AP Photo / Manu FernandezСантьяго Данани
Сантьяго Данани - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Сантьяго Данани. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Либеро сборной Аргентины Сантьяго Данани стал игроком белгородского волейбольного клуба "Белогорье".
  • Он покинул казанский "Зенит", в составе которого выступал с 2025 года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Либеро сборной Аргентины Сантьяго Данани стал игроком белгородского волейбольного клуба "Белогорье", сообщается в Telegram-канале команды.
В субботу стало известно, что Данани покинул казанский "Зенит", в составе которого выступал с 2025 года. Вместе с командой аргентинец стал обладателем Суперкубка России и серебряным призером чемпионата страны.
Данани 30 лет, ранее он также выступал в составе "Факела" (Новый Уренгой). На протяжении карьеры Данани играл в ряде аргентинских клубов, а с 2018 года начал выступать в европейских чемпионатах, представляя итальянскую "Падую", немецкий "Берлин" и польский клуб "Заверце".
В составе сборной Аргентины Данани стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. Тогда аргентинцы в полуфинале проиграли будущему победителю Игр команде Франции (0-3), а в матче за третье место одолели бразильцев (3-2).
Алексей Спиридонов - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Спиридонов может закончить с волейболом в этом году
Вчера, 14:55
 
ВолейболСпортАргентинаНовый УренгойБелогорье (Белгород)Зенит (Санкт-Петербург)ТокиоФакел (Новый Уренгой)Суперкубок России по волейболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала