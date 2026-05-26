Звезда сборной Аргентины перешел в "Белогорье"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Либеро сборной Аргентины Сантьяго Данани стал игроком белгородского волейбольного клуба "Белогорье", сообщается в Telegram-канале команды.
В субботу стало известно, что Данани покинул казанский "Зенит", в составе которого выступал с 2025 года. Вместе с командой аргентинец стал обладателем Суперкубка России и серебряным призером чемпионата страны.
Данани 30 лет, ранее он также выступал в составе "Факела" (Новый Уренгой). На протяжении карьеры Данани играл в ряде аргентинских клубов, а с 2018 года начал выступать в европейских чемпионатах, представляя итальянскую "Падую", немецкий "Берлин" и польский клуб "Заверце".