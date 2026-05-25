Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что хотели бы узнать у Трампа

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что поинтересовались бы у президента США Дональда Трампа, что он о них знает, поскольку он как-то хвалил дуэт в соцсетях.
"Вообще мы бы, наверное, поинтересовались, что он знает конкретно про нас. Потому что он нас даже как-то хвалил у себя в социальных сетях", - сказал Лексус интернет-изданию NEWS.ru.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша-младшего и других политиков.
8 октября 2025, 11:10