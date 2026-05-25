МакSим поздравила "Спартак" с победой в Кубке России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) пожелала удачи футболистам "Спартака" перед суперфиналом Кубка России и поздравила команду с победой после матча, сообщила РИА Новости ее представитель Яна Богушевская.
"Спартак" 24 мая в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Хрустальный кубок капитану команды Роману Зобнину вручили под песню "Знаешь ли ты?", которая стала неофициальным гимном "Спартака".
"Да, знает и уже поздравила. Пожелала удачи заранее и поздравила после", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Как уточнила Богушевская, артистка не смогла присутствовать лично на матче из-за гастрольного графика.
МакSим выпустила ставшую впоследствии культовой песню "Знаешь ли ты" в 2006 году в альбоме "Трудный возраст". Вторую жизнь песня приобрела спустя восемь лет. По одной из версий, впервые фанаты "Спартака" исполнили "Знаешь ли ты" в апреле 2014 года на выездном матче с "Рубином". В мае 2025 года МакSим исполнила свой хит на матче "Спартак" - "Ростов" на стадионе "Лукойл-Арена" в Москве.