Ловчев похвалил Карседо за работу в "Спартаке"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Основная заслуга главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо заключается в том, что он из разрозненных хороших футболистов сумел создать единую боеспособную команду и грамотно ведет себя по отношению к игрокам, заявил РИА Новости экс-защитник столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"И еще один штрих. Вчера он во второй раз перед серией пенальти поменял основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна, который прекрасно справляется с пенальти. Он в большинстве матчей не играет, но во второй раз прекрасно проявляет себя в серии 11-метровых ударов. Тренер видел, что Максименко обиделся на него, когда его меняли. И Карседо сразу после игры сказал, что он извиняется перед Максименко. Он ведет себя совершенно правильно, он сделал из отдельных хороших футболистов команду. А это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.