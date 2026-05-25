13:31 25.05.2026 (обновлено: 13:32 25.05.2026)
Ловчев похвалил Карседо за работу в "Спартаке"

Ловчев считает, что Карседо удалось сделать команду из футболистов "Спартака"

Хуан Карлос Карседо
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Ловчев считает, что Хуан Карлос Карседо сумел объединить разрозненных футболистов «Спартака» в единую боеспособную команду.
  • «Спартак» под руководством Карседо занял четвертое место в чемпионате страны и победил «Краснодар» в финале Кубка России по пенальти.
  • Карседо грамотно ведет себя по отношению к игрокам, что подчеркивает его умение работать с командой.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Основная заслуга главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо заключается в том, что он из разрозненных хороших футболистов сумел создать единую боеспособную команду и грамотно ведет себя по отношению к игрокам, заявил РИА Новости экс-защитник столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"Спартак" укомплектован игроками атаки хорошего уровня, но есть проблемы в обороне. Мне кажется, что Карседо сумел сложить эту команду, и отдельные игроки стали единым костяком", - сказал Ловчев.
"И еще один штрих. Вчера он во второй раз перед серией пенальти поменял основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна, который прекрасно справляется с пенальти. Он в большинстве матчей не играет, но во второй раз прекрасно проявляет себя в серии 11-метровых ударов. Тренер видел, что Максименко обиделся на него, когда его меняли. И Карседо сразу после игры сказал, что он извиняется перед Максименко. Он ведет себя совершенно правильно, он сделал из отдельных хороших футболистов команду. А это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.
ФутболСпортАлександр МаксименкоИлья ПомазунЕвгений ЛовчевСпартак МоскваКубок России по футболу
 
