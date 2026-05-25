Ловчев похвалил Карседо за работу в "Спартаке"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Основная заслуга главного тренера московского "Спартака" испанца Хуана Карлоса Карседо заключается в том, что он из разрозненных хороших футболистов сумел создать единую боеспособную команду и грамотно ведет себя по отношению к игрокам, заявил РИА Новости экс-защитник столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.