Ловчев: игроки "Спартака" должны понимать, где находятся

"Я давно понял одну вещь, связанную с частой сменой тренеров и приходом новых игроков, особенно черненьких, - они не понимают, что такое "Спартак" для нашей страны. И вот через финальный матч Кубка России многие из них начали понимать, что "Спартак" на самом деле - это больше, чем просто футбол. Когда-то я обиделся на (главного тренера "Спартака") Никиту Павловича Симоняна, когда мне было 23 года. У меня в кубковом матче с "Кайратом" ноги сводило, а я не ушел с поля. Мне казалось, что я герой, а он мне немного напихал", - сказал Ловчев.

"Я был пацан, не приехал на сбор перед матчем с ЦСКА и сказал, что в "Спартаке" больше играть не буду. И ночью со мной очень долго по телефону разговаривал (начальник команды) Николай Петрович Старостин. И он мне сказал: "Симонян и Старостин - это еще не "Спартак". И после этого я сразу собрался и поехал на базу команды. "Спартак" - это значительно глубже и больше, это некий протест в стране, это некое объединение людей. И я думаю, что после такой игры, после такой поддержки в финале Кубка России и после празднования футболисты "Спартака" начнут понимать, что нельзя выходить и играть так, как в Махачкале. И это не вопрос результата, а вопрос понимания того, в какой команде ты находишься. И вчера я увидел это единение, они наконец-то поняли, за какой клуб играют", - отметил собеседник агентства.