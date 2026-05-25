Рейтинг@Mail.ru
Ловчев: игроки "Спартака" должны понимать, где находятся - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:36 25.05.2026 (обновлено: 12:37 25.05.2026)
Ловчев: игроки "Спартака" должны понимать, где находятся

Ловчев: после победы многие игроки поняли, что "Спартак" больше, чем футбол

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбольный обозреватель Евгений Ловчев
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Спартак» победил «Краснодар» в финале Кубка России, основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти «Спартак» выиграл со счетом 4:3.
  • Евгений Ловчев заявил, что многие игроки «Спартака» начали понимать значимость клуба для страны после мощной поддержки болельщиков в финале Кубка России.
  • В заключительном туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (0:0) в Махачкале и упустил возможность завоевать бронзовые медали.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Многие игроки "Спартака" после мощной поддержки болельщиков в победном финале Кубка России против "Краснодара" наконец-то поняли, что эта команда в России является нечто большим, чем просто футбольным клубом, заявил РИА Новости экс-защитник "красно-белых" и сборной СССР Евгений Ловчев.
Спартаковцы в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти со счетом 4:3 победили "Краснодар". Основное время матча завершилось вничью - 1:1.
«
"Я давно понял одну вещь, связанную с частой сменой тренеров и приходом новых игроков, особенно черненьких, - они не понимают, что такое "Спартак" для нашей страны. И вот через финальный матч Кубка России многие из них начали понимать, что "Спартак" на самом деле - это больше, чем просто футбол. Когда-то я обиделся на (главного тренера "Спартака") Никиту Павловича Симоняна, когда мне было 23 года. У меня в кубковом матче с "Кайратом" ноги сводило, а я не ушел с поля. Мне казалось, что я герой, а он мне немного напихал", - сказал Ловчев.
"Я был пацан, не приехал на сбор перед матчем с ЦСКА и сказал, что в "Спартаке" больше играть не буду. И ночью со мной очень долго по телефону разговаривал (начальник команды) Николай Петрович Старостин. И он мне сказал: "Симонян и Старостин - это еще не "Спартак". И после этого я сразу собрался и поехал на базу команды. "Спартак" - это значительно глубже и больше, это некий протест в стране, это некое объединение людей. И я думаю, что после такой игры, после такой поддержки в финале Кубка России и после празднования футболисты "Спартака" начнут понимать, что нельзя выходить и играть так, как в Махачкале. И это не вопрос результата, а вопрос понимания того, в какой команде ты находишься. И вчера я увидел это единение, они наконец-то поняли, за какой клуб играют", - отметил собеседник агентства.
"Красно-белые" в заключительном туре чемпионата России в Махачкале сыграли вничью с "Динамо" (0:0) и упустили возможность завоевать бронзовые медали.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
МакSим поздравила "Спартак" с победой в Кубке России
Вчера, 11:32
 
ФутболСпортЕвгений ЛовчевСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала