"Краснодар" выглядел лучше в финале Кубка России, считает Ловчев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» победил «Краснодар» в финале Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- Евгений Ловчев оценил игру команд как яркий и зрелищный футбол, отметив равенство сил «Спартака» и «Краснодара».
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" и "Краснодар" в финальном матче Кубка России показали самый яркий футбол за последние годы, это была борьба двух равных команд, заявил РИА Новости экс-игрок столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
«
"Я думаю, что болельщики должны быть довольны, потому что за последнее время это был самый яркий финал Кубка России. Игра была довольно качественная, хотя у футболистов не все получалось. Знаете, я в последнее время стал разочаровываться в футболе из-за того, что все игроки постоянно падают, подолгу лежат на поле, судьи вызывают врачей… Это стал уже не тот футбол, в который я в детстве влюбился, когда я сам играл. А вчера был футбол, в котором команды играли от ворот до ворот, а не катали мяч поперек поля, как это часто бывает", - сказал Ловчев.
"Обе команды играли в красивый и зрелищный футбол. "Краснодар" как команда выглядит более собранно и лучше, но "Спартак" вчера довольно прилично действовал в обороне. Это была игра двух равных команд, но, наверное, какое-то микроскопическое преимущество имел "Спартак". Но все это происходило благодаря мощной поддержке болельщиков команды. Потому что совсем недавно "Спартак" (в заключительном туре чемпионата России) играл в Махачкале с "Динамо", и на это смотреть было просто невозможно (москвичи сыграли вничью со счетом 0:0 и упустили шанс завоевать бронзовые медали - прим. ред.). Это был просто ужасный футбол", - добавил собеседник агентства.