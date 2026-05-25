Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" выглядел лучше в финале Кубка России, считает Ловчев - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:10 25.05.2026 (обновлено: 12:27 25.05.2026)
"Краснодар" выглядел лучше в финале Кубка России, считает Ловчев

Ловчев: «Спартак» и «Краснодар» показали самый яркий футбол за последние годы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперфинал Кубка России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. Суперфинал Кубка России. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» победил «Краснодар» в финале Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
  • Евгений Ловчев оценил игру команд как яркий и зрелищный футбол, отметив равенство сил «Спартака» и «Краснодара».
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" и "Краснодар" в финальном матче Кубка России показали самый яркий футбол за последние годы, это была борьба двух равных команд, заявил РИА Новости экс-игрок столичного клуба и сборной СССР Евгений Ловчев.
"Красно-белые" в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти со счетом 4:3 победили "Краснодар". Основное время матча завершилось вничью - 1:1.
«
"Я думаю, что болельщики должны быть довольны, потому что за последнее время это был самый яркий финал Кубка России. Игра была довольно качественная, хотя у футболистов не все получалось. Знаете, я в последнее время стал разочаровываться в футболе из-за того, что все игроки постоянно падают, подолгу лежат на поле, судьи вызывают врачей… Это стал уже не тот футбол, в который я в детстве влюбился, когда я сам играл. А вчера был футбол, в котором команды играли от ворот до ворот, а не катали мяч поперек поля, как это часто бывает", - сказал Ловчев.
"Обе команды играли в красивый и зрелищный футбол. "Краснодар" как команда выглядит более собранно и лучше, но "Спартак" вчера довольно прилично действовал в обороне. Это была игра двух равных команд, но, наверное, какое-то микроскопическое преимущество имел "Спартак". Но все это происходило благодаря мощной поддержке болельщиков команды. Потому что совсем недавно "Спартак" (в заключительном туре чемпионата России) играл в Махачкале с "Динамо", и на это смотреть было просто невозможно (москвичи сыграли вничью со счетом 0:0 и упустили шанс завоевать бронзовые медали - прим. ред.). Это был просто ужасный футбол", - добавил собеседник агентства.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Футболисты "Спартака" доломали хрустальный трофей Кубка России
24 мая, 22:33
 
ФутболСпортЕвгений ЛовчевКубок России по футболуКраснодарСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала