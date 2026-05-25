ЦСКА получил права на российского защитника из НХЛ Замулу - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Хоккей
18:28 25.05.2026
ЦСКА получил права на российского защитника из НХЛ Замулу

ЦСКА получил права на хоккеиста Замулу в результате обмена с "Торпедо"

© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"Хоккеист клуба "Филадельфия Флайерз" Егор Замула
Хоккеист клуба Филадельфия Флайерз Егор Замула - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА получил права на защитника Егора Замулу в результате обмена с нижегородским «Торпедо».
  • Московская команда отдала взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
  • Егору Замуле 26 лет, он подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на один сезон.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА получил права на защитника Егора Замулу в результате обмена с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московская команда отдала взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
Замуле 26 лет, в январе защитник подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на один сезон. Всего россиянин сыграл 188 матчей и набрал 43 (8 голов + 35 передач) очка в НХЛ в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус". Также на его счету серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2020 года.
Меркулову 25 лет, с 2019 года он играет в системе клуба "Бостон Брюинз". На его счету также 11 матчей в НХЛ.
