ЦСКА получил права на российского защитника из НХЛ Замулу

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА получил права на защитника Егора Замулу в результате обмена с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московская команда отдала взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
Замуле 26 лет, в январе защитник подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на один сезон. Всего россиянин сыграл 188 матчей и набрал 43 (8 голов + 35 передач) очка в НХЛ в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус". Также на его счету серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2020 года.
Меркулову 25 лет, с 2019 года он играет в системе клуба "Бостон Брюинз". На его счету также 11 матчей в НХЛ.