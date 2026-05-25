Аллегри уволили из "Милана"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Массимилиано Аллегри отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского "Милана", сообщается на сайте футбольного клуба.
В воскресенье "Милан" проиграл дома "Кальяри" (1:2) в последнем, 38-м туре Серии А и занял пятое место в таблице, не сумев попасть в Лигу чемпионов. В следующем сезоне клуб сыграет в общем этапе Лиги Европы.
"После разочарования прошлого сезона задача руководства клуба стала ясна: вернуться в Лигу чемпионов и заложить фундамент для успеха и стабильного пребывания на вершине Серии А. Большую часть сезона мы оставались в первой двойке лиги, имея реальные шансы побороться за скудетто. Однако сезон закончился значительно ниже нашего прежнего уровня, а вчерашнее разочаровывающее поражение превратило этот сезон в однозначный провал. Сейчас настало время перемен и глубокой реорганизации спортивного отдела клуба", - говорится в заявлении руководства.
Вместе с Аллегри команду покинули генеральный директор Джорджо Фурлани, спортивный директор Игли Таре, технический директор Джеффри Монкада.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. До этого он работал с "россонери" с 2010 по 2014 год. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.