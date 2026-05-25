МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ринат Билялетдинов возглавил костромской "Спартак", выступающий в Первой лиге, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с Билялетдиновым не раскрывается. По итогам сезона Первой лиги, ставшего первым в истории клуба, "Спартак" набрал 49 очков и занял седьмое место.
"Ринат Саярович, добро пожаловать в "красно-белую" семью! Желаем успешного сезона!" - подчеркивается в публикации.
Билялетдинову 68 лет. Ранее он возглавлял ряд клубов, включая московский "Локомотив" и дублирующий состав, казанский "Рубин" и "Нэфис", "СКА-Хабаровск", "Олимп" из Долгопрудного, а также "Химки". В качестве игрока Билялетдинов выступал за костромской "Спартак".
