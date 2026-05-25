Билялетдинов возглавил костромской "Спартак" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
18:26 25.05.2026
Билялетдинов возглавил костромской "Спартак"

Ринат Билялетдинов возглавил костромской "Спартак" в Первой лиге

Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ринат Билялетдинов возглавил костромской «Спартак», выступающий в Первой лиге.
  • Ранее Билялетдинов возглавлял ряд клубов, включая московский «Локомотив» и дублирующий состав, казанский «Рубин» и «Нэфис», «СКА-Хабаровск», «Олимп» из Долгопрудного, а также «Химки».
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ринат Билялетдинов возглавил костромской "Спартак", выступающий в Первой лиге, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с Билялетдиновым не раскрывается. По итогам сезона Первой лиги, ставшего первым в истории клуба, "Спартак" набрал 49 очков и занял седьмое место.
"Ринат Саярович, добро пожаловать в "красно-белую" семью! Желаем успешного сезона!" - подчеркивается в публикации.
Билялетдинову 68 лет. Ранее он возглавлял ряд клубов, включая московский "Локомотив" и дублирующий состав, казанский "Рубин" и "Нэфис", "СКА-Хабаровск", "Олимп" из Долгопрудного, а также "Химки". В качестве игрока Билялетдинов выступал за костромской "Спартак".
