"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в дерби

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:2. В составе "Ювентуса" дубль оформил Душан Влахович (25-я и 54-я минуты). У "Торино" мячи забили Чезаре Казадеи (60) и Че Адамс (84).
60’ • Чезаре Касадей
(Рафаэль Обрадор)
84’ • Че Адамс
24’ • Душан Влахович
54’ • Душан Влахович
(Франсишку Консейсау)
Матч начался практически на час позже из-за столкновения фанатов. Как сообщает Gazzetta dello Sport, полиция арестовала восемь болельщиков "Ювентуса", участвовавших в стычке с фанатами "Торино". Были пострадавшие, один из них получил серьезные травмы, но не представляющие угрозы для жизни.
"Ювентус" с 69 очками занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" с 45 баллами расположился на 12-й строчке.