Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в дерби - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:25 25.05.2026
"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в дерби

"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в дерби, матч начался на час позже из-за драк

© Соцсети клубаДушан Влахович
Душан Влахович - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Соцсети клуба
Душан Влахович. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:2.
  • Из-за столкновения фанатов матч начался практически на час позже, полиция арестовала восемь болельщиков «Ювентуса».
  • По итогам сезона-2025/26 «Ювентус» будет играть в Лиге Европы.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:2. В составе "Ювентуса" дубль оформил Душан Влахович (25-я и 54-я минуты). У "Торино" мячи забили Чезаре Казадеи (60) и Че Адамс (84).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
24 мая 2026 • начало в 22:45
Завершен
Торино
2 : 2
Ювентус
60‎’‎ • Чезаре Касадей
(Рафаэль Обрадор)
84‎’‎ • Че Адамс
24‎’‎ • Душан Влахович
(Хефрен Тюрам)
54‎’‎ • Душан Влахович
(Франсишку Консейсау)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч начался практически на час позже из-за столкновения фанатов. Как сообщает Gazzetta dello Sport, полиция арестовала восемь болельщиков "Ювентуса", участвовавших в стычке с фанатами "Торино". Были пострадавшие, один из них получил серьезные травмы, но не представляющие угрозы для жизни.
"Ювентус" с 69 очками занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" с 45 баллами расположился на 12-й строчке.
По итогам сезона-2025/26 Италию в Лиге чемпионов представят победитель Серии А "Интер", "Наполи", "Рома" и "Комо". В Лиге Европы сыграют "Милан" и "Ювентус", в Лиге конференций - "Аталанта". В Серию B вылетели "Кремонезе", "Верона" и "Пиза".
Эмблема итальянского Наполи - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Наполи" обыграл "Удинезе" в матче последнего тура чемпионата Италии
Вчера, 21:05
 
ФутболСпортИталияТуринДушан ВлаховичЮвентусСерия А (чемпионат Италии по футболу)ТориноИнтерЧе АдамсЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала