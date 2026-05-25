"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в дерби

Матч начался практически на час позже из-за столкновения фанатов. Как сообщает Gazzetta dello Sport, полиция арестовала восемь болельщиков "Ювентуса", участвовавших в стычке с фанатами "Торино". Были пострадавшие, один из них получил серьезные травмы, но не представляющие угрозы для жизни.