Федотов высоко оценил работу судей в суперфинале Кубка России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что бригада судей во главе с Иналом Танашевым отлично отработала на суперфинале Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром".
В воскресенье "Спартак" в "Лужниках" обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти). 28-летний Танашев стал самым молодым арбитром в истории финалов Кубка России.
"Танашев и его бригада отлично отработали вчера. В нужные моменты он давал игрокам побороться, потолкаться. Были моменты, когда что-то могло вспыхнуть, но с помощью ассистентов он быстро все это гасил. В один прекрасный момент команды поняли, что арбитр дает возможность побороться, и начали показывать красивый футбол. Если готовить про Танашева, то это очень хороший сезон для него и очень хорошая работа департамента", - сказал Федотов.