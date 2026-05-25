Рейтинг@Mail.ru
ДоброFON направил 8 млн Фонду Хабенского на Суперфинале Fonbet Кубка России - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:06 25.05.2026 (обновлено: 20:08 25.05.2026)

ДоброFON направил 8 млн Фонду Хабенского на Суперфинале Fonbet Кубка России

© Фото : Пресс-служба FonbetКонстантин Хабенский, Александр Овечкин и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов
Константин Хабенский, Александр Овечкин и управляющий акционер FONBET Валентин Голованов - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Пресс-служба Fonbet
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благотворительная программа ДоброFON совместно с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным вручили благотворительный чек на 8 миллионов рублей Фонду заслуженного артиста РФ Константина Хабенского перед стартом суперфинала Fonbet Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром".
Перед матчем, который прошел на московском стадионе "Лужники" и завершился победой "Спартака" в серии пенальти, Хабенский и подопечный фонда Алексей нанесли символический удар по мячу, после чего Овечкин вручил актеру чек.
Сумма сформировалась благодаря болельщикам. ДоброFON умножил на 100 число зрителей встречи - матч посетили 72 978 человек, что стало рекордом турнира. Оставшуюся часть средств собрали болельщики на площадке проекта во время благотворительных активностей. Всего в рамках сотрудничества ДоброFON и Фонда Хабенского удалось собрать 11,25 млн рублей. Эти средства помогают фонду продолжать работу по поддержке людей с опухолями головного и спинного мозга.
Благотворительная программа ДоброFON работает с 2019 года. За это время было реализовано более 300 социально значимых проектов, направлено свыше 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.
Футбол. Суперфинал Кубка России. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Краснодар" прокляли? Экс-вратарь ЦСКА принес "Спартаку" Кубок России
24 мая, 20:35
 
ФутболАлександр ОвечкинКонстантин ХабенскийСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала