ДоброFON направил 8 млн Фонду Хабенского на Суперфинале Fonbet Кубка России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благотворительная программа ДоброFON совместно с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным вручили благотворительный чек на 8 миллионов рублей Фонду заслуженного артиста РФ Константина Хабенского перед стартом суперфинала Fonbet Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром".

Перед матчем, который прошел на московском стадионе "Лужники" и завершился победой "Спартака" в серии пенальти, Хабенский и подопечный фонда Алексей нанесли символический удар по мячу, после чего Овечкин вручил актеру чек.

Сумма сформировалась благодаря болельщикам. ДоброFON умножил на 100 число зрителей встречи - матч посетили 72 978 человек, что стало рекордом турнира. Оставшуюся часть средств собрали болельщики на площадке проекта во время благотворительных активностей. Всего в рамках сотрудничества ДоброFON и Фонда Хабенского удалось собрать 11,25 млн рублей. Эти средства помогают фонду продолжать работу по поддержке людей с опухолями головного и спинного мозга.