ДоброFON направил 8 млн Фонду Хабенского на Суперфинале Fonbet Кубка России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благотворительная программа ДоброFON совместно с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным вручили благотворительный чек на 8 миллионов рублей Фонду заслуженного артиста РФ Константина Хабенского перед стартом суперфинала Fonbet Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром".
Перед матчем, который прошел на московском стадионе "Лужники" и завершился победой "Спартака" в серии пенальти, Хабенский и подопечный фонда Алексей нанесли символический удар по мячу, после чего Овечкин вручил актеру чек.
Сумма сформировалась благодаря болельщикам. ДоброFON умножил на 100 число зрителей встречи - матч посетили 72 978 человек, что стало рекордом турнира. Оставшуюся часть средств собрали болельщики на площадке проекта во время благотворительных активностей. Всего в рамках сотрудничества ДоброFON и Фонда Хабенского удалось собрать 11,25 млн рублей. Эти средства помогают фонду продолжать работу по поддержке людей с опухолями головного и спинного мозга.
Благотворительная программа ДоброFON работает с 2019 года. За это время было реализовано более 300 социально значимых проектов, направлено свыше 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.