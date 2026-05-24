Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:16 24.05.2026
Россиянка Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA перед началом "Ролан Гаррос"

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Диана Шнайдер . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-й на 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Мирра Андреева сохранила звание первой ракетки России и восьмую строчку мирового рейтинга.
  • Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а Людмила Самсонова потеряла семь позиций и теперь занимает 27-ю строчку.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-й на 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В первом круге Открытого чемпионата Франции вторая ракетка России Шнайдер сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа. Россиянка Мирра Андреева сохранила звание первой ракетки страны и восьмую строчку мирового рейтинга, на старте "Ролан Гаррос" она сыграет против француженки Фионы Ферро.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Индии
Вчера, 14:48
Другая россиянка Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а ее соотечественница Людмила Самсонова потеряла семь позиций и теперь занимает 27-ю строчку.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 25 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9960 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8313;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 7273;
4 (4). Кори Гауфф (США) - 6749;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 6286;
6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5958;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
8 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4181;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3710;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3318...
14 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2679...
23 (25). Диана Шнайдер (Россия) - 1796...
24 (22). Анна Калинская (Россия) - 1792...
27 (20). Людмила Самсонова (Россия) - 1635...
80 (79). Анастасия Захарова (Россия) - 903...
85 (86). Вероника Кудерметова (Россия) - 868...
88 (88). Оксана Селехметьева (Россия) - 865.
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Бусе стал победителем теннисного турнира ATP 500 в Гамбурге
Вчера, 18:47
 
ТеннисСпортРоссияСШАКазахстанМирра АндрееваДиана ШнайдерЕкатерина АлександроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    24.05 12:00
    К. Хачанов
    A. Gea
  • Теннис
    24.05 13:30
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
  • Теннис
    24.05 16:30
    М. Андреева
    Ф. Ферро
  • Футбол
    24.05 18:00
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Футбол
    24.05 18:00
    Тоттенхэм
    Эвертон
  • Футбол
    24.05 18:00
    Вест Хэм
    Лидс
  • Футбол
    24.05 18:00
    Сандерленд
    Челси
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 18:00
    Ливерпуль
    Брентфорд
  • Футбол
    24.05 18:00
    Кристал Пэлас
    Арсенал
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 19:00
    Наполи
    Удинезе
  • Футбол
    24.05 21:45
    Верона
    Рома
  • Футбол
    24.05 21:45
    Торино
    Ювентус
  • Футбол
    24.05 22:00
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала