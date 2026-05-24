Россиянка Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-й на 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В первом круге Открытого чемпионата Франции вторая ракетка России Шнайдер сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа. Россиянка Мирра Андреева сохранила звание первой ракетки страны и восьмую строчку мирового рейтинга, на старте "Ролан Гаррос" она сыграет против француженки Фионы Ферро.
Другая россиянка Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место, а ее соотечественница Людмила Самсонова потеряла семь позиций и теперь занимает 27-ю строчку.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 25 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9960 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8313;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 7273;
4 (4). Кори Гауфф (США) - 6749;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 6286;
6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5958;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
8 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4181;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3710;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3318...
14 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2679...
23 (25). Диана Шнайдер (Россия) - 1796...
24 (22). Анна Калинская (Россия) - 1792...
27 (20). Людмила Самсонова (Россия) - 1635...
80 (79). Анастасия Захарова (Россия) - 903...
85 (86). Вероника Кудерметова (Россия) - 868...
88 (88). Оксана Селехметьева (Россия) - 865.