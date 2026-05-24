Дюков прокомментировал разбитый трофей Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФС Александр Дюков иронично отреагировал на то, что футболист "Спартака" Пабло Солари разбил трофей Кубка России во время празднования победы.
- Александр Дюков отметил, что интерес к формату проведения Кубка России продолжает расти.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков иронично отреагировал на то, что футболист "Спартака" Пабло Солари разбил трофей Кубка России во время празднования победы, вспомнив поговорку о счастье.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позднее в Telegram-канале "красно-белых" появились фотографии почти полностью разбитого трофея с подписью: "На счастье", а затем там же был объявлен розыгрыш осколка кубка.
Семин оценил работу Карседо в "Спартаке"
Вчера, 22:27
"На счастье! Ничего страшного. Все, что бьется - все к счастью", - сказал Дюков журналистам.
Также Дюков высказался о повышении интереса к формату проведения Кубка России, согласно которому команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. "Если говорить о нынешнем формате проведения Кубка, то мы видим, что интерес как к самому турниру, так и к этому формату продолжает расти", - добавил глава организации.
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей под руководством Хуана Карлоса Карседо, который был назначен главным тренером в январе.