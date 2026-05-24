Сперцян допустил, что сыграл последний матч за "Краснодар"
21:57 24.05.2026 (обновлено: 22:03 24.05.2026)
Сперцян допустил, что сыграл последний матч за "Краснодар"

Сперцян допустил, что финал Кубка России был его последним матчем за "Краснодар"

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба
Эдуард Сперцян и Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Эдуард Сперцян и Джон Кордоба
  • Капитан "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян допустил, что суперфинал Кубка России по футболу против московского "Спартака" мог стать его последним матчем за краснодарский клуб.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян допустил, что суперфинал Кубка России по футболу против московского "Спартака" стал его последним матчем за краснодарский клуб.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Ранее "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, в котором лидировал до предпоследнего тура.
"Возможно, это был последний матч (за команду), посмотрим", - сказал Сперцян журналистам.
Сперцяну 25 лет, он - воспитанник футбольной академии "Краснодара", выступает за основную команду с 2020 года. В ее составе полузащитник стал чемпионом России сезона-2024/25. Всего Сперцян принял участие в 185 матчах, в которых забил 58 мячей.
Сперцян заявил, что последние полгода играет на уколах
Футбол Спорт Россия Армения Эдуард Сперцян Краснодар Спартак Москва Кубок России по футболу
 
