Сперцян допустил, что сыграл последний матч за "Краснодар"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян допустил, что суперфинал Кубка России по футболу против московского "Спартака" стал его последним матчем за краснодарский клуб.
"Возможно, это был последний матч (за команду), посмотрим", - сказал Сперцян журналистам.
Сперцяну 25 лет, он - воспитанник футбольной академии "Краснодара", выступает за основную команду с 2020 года. В ее составе полузащитник стал чемпионом России сезона-2024/25. Всего Сперцян принял участие в 185 матчах, в которых забил 58 мячей.