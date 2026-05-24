Сперцян заявил, что последние полгода играет на уколах - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
21:52 24.05.2026 (обновлено: 22:04 24.05.2026)
Сперцян заявил, что последние полгода играет на уколах

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян заявил, что полгода играет на уколах.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Сперцян вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
"Со здоровьем были вопросы как полгода. Сейчас так же на уколе, так что нормально", - заявил Сперцян журналистам.
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
"Замена Кордобы? У него небольшое повреждение, если не ошибаюсь", - добавил капитан "Краснодара".
