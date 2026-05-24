Фанаты празднуют победу "Спартака" в московском метро

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Фанаты празднуют победу "Спартака" в суперфинале Кубка России в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.
Фанаты "Спартака" отмечают победу команды прямо в столичном метро. Они выкрикивают лозунги "Московский Спартак!" и "Вперед Спартак!".
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды в январе.
"Краснодар" ни разу не становился победителем Кубка России. Ранее команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.