Фанаты празднуют победу "Спартака" в московском метро

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Фанаты празднуют победу "Спартака" в суперфинале Кубка России в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.

Фанаты "Спартака" отмечают победу команды прямо в столичном метро. Они выкрикивают лозунги "Московский Спартак!" и "Вперед Спартак!".

"Краснодар" ни разу не становился победителем Кубка России. Ранее команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.