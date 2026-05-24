Фанаты празднуют победу "Спартака" в московском метро - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Футбол
23:14 24.05.2026 (обновлено: 00:34 25.05.2026)
Фанаты празднуют победу "Спартака" в московском метро

РИА Новости: фанаты празднуют победу "Спартака" в московском метро

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Болельщики "Спартака"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Болельщики "Спартака". Архивное фото
  • «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале кубка России, выиграв в серии послематчевых пенальти.
  • «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.
  • Фанаты «Спартака» празднуют победу команды в московском метро.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Фанаты празднуют победу "Спартака" в суперфинале Кубка России в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.
Московский "Спартак" и "Краснодар" сыграли в главном матче сезона на стадионе "Лужники" в воскресенье. "Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром".
Фанаты "Спартака" отмечают победу команды прямо в столичном метро. Они выкрикивают лозунги "Московский Спартак!" и "Вперед Спартак!".
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды в январе.
"Краснодар" ни разу не становился победителем Кубка России. Ранее команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.
