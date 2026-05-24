Покидающий "Ливерпуль" Салах стал лучшим ассистентом в истории клуба

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал голевую передачу в своем последнем матче за клуб и стал лучшим ассистентом в истории команды в чемпионате Англии по футболу.

Салах провел свой последний матч за "Ливерпуль". В марте он объявил, что покинет клуб, несмотря на подписанный в апреле 2025 года контракт до конца сезона-2026/27. На 73-й минуте египтянин был заменен и покинул поле под овации болельщиков на "Энфилде".