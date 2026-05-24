Покидающий "Ливерпуль" Салах стал лучшим ассистентом в истории клуба

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал голевую передачу в своем последнем матче за клуб и стал лучшим ассистентом в истории команды в чемпионате Англии по футболу.
В воскресенье "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брентфордом" (1:1) в рамках заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На 58-й минуте Кертис Джонс открыл счет после передачи Салаха, ставшей для египтянина 93-й за клуб в чемпионате.
По этому показателю Салах вышел в единоличные лидеры, обойдя бывшего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.
Салах провел свой последний матч за "Ливерпуль". В марте он объявил, что покинет клуб, несмотря на подписанный в апреле 2025 года контракт до конца сезона-2026/27. На 73-й минуте египтянин был заменен и покинул поле под овации болельщиков на "Энфилде".
Салаху 33 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
