Покидающий "Ливерпуль" Салах стал лучшим ассистентом в истории клуба - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
20:15 24.05.2026 (обновлено: 20:46 24.05.2026)
Покидающий "Ливерпуль" Салах стал лучшим ассистентом в истории клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мохамед Салах стал лучшим ассистентом в истории «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу, обойдя Стивена Джеррарда.
  • В своем последнем матче за «Ливерпуль» Салах отдал голевую передачу в игре против «Брентфорда», которая завершилась со счетом 1:1.
  • Салах объявил, что покинет «Ливерпуль», несмотря на подписанный контракт до конца сезона 2026/2027.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал голевую передачу в своем последнем матче за клуб и стал лучшим ассистентом в истории команды в чемпионате Англии по футболу.
В воскресенье "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брентфордом" (1:1) в рамках заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На 58-й минуте Кертис Джонс открыл счет после передачи Салаха, ставшей для египтянина 93-й за клуб в чемпионате.
По этому показателю Салах вышел в единоличные лидеры, обойдя бывшего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.
Салах провел свой последний матч за "Ливерпуль". В марте он объявил, что покинет клуб, несмотря на подписанный в апреле 2025 года контракт до конца сезона-2026/27. На 73-й минуте египтянин был заменен и покинул поле под овации болельщиков на "Энфилде".
Салаху 33 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
