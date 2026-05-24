Экс-игрок "Спартака" попал в ДТП рядом с "Лужниками" в день финала Кубка

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воспитанник и бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников попал в аварию на Ломоносовском проспекте в Москве в день суперфинала Кубка России по футболу, в котором сыграют "красно-белые" и "Краснодар", сообщает Baza.
По информации источника, Прудников, находившийся за рулем автомобиля Voyah Dream, столкнулся с Porsche. Исходя из опубликованного видео, после удара машина футболиста перевернулась, второй автомобиль также получил серьезные повреждения. Подчеркивается, что прибывшие на место медики оказали помощь участникам ДТП, госпитализация никому не потребовалась.
Прудникову 37 лет. Форвард завершил карьеру футболиста в 2020 году. Он является воспитанником академии "Спартака", за который выступал с 2007 по 2013 год и провел 46 матчей, забив шесть голов.
