Мусаев рассказал о трансферах "Краснодара" в межсезонье

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что в межсезонье не стоит ожидать большой трансферной активности от футбольного клуба.
"Краснодар" в воскресенье в серии пенальти проиграл московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Матч проходил в "Лужниках".
"Думаю, больших закупок не будет. Точечно усилим позиции. Больше двух трансферов ждать не стоит", - сказал Мусаев на пресс-конференции.
