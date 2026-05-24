Матч "Спартак" — "Краснодар" стал самым посещаемым финалом Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
19:59 24.05.2026 (обновлено: 20:08 24.05.2026)
Матч "Спартак" — "Краснодар" стал самым посещаемым финалом Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Футбол. Суперфинал Кубка России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. Суперфинал Кубка России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" установил рекорд посещаемости финалов турнира, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар" проходит в эти минуты в "Лужниках". Главный матч турнира посетили 72978 зрителей.
Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году во время матча суперфинала между "Спартаком" и московским "Динамо" (2:1), посещаемость которого составила 69306 человек.
