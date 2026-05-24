На суперфинале Кубка России в Лужниках включили песню MakSim "Знаешь ли ты"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песню MakSim «Знаешь ли ты» включили на суперфинале Кубка России в Лужниках.
- «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над «Краснодаром» и в пятый раз стал обладателем Кубка России.
- «Краснодар» ни разу не становился победителем Кубка России, до этого команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Песню MakSim (Марины Абросимовой) включили на суперфинале Кубка России на стадионе "Лужники" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром".
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды в январе.
"Краснодар" ни разу не становился победителем Кубка России. Ранее команда дважды доходила до финала, но оба раза уступала в серии пенальти.
МакSим (Марина Абросимова) выпустила ставшую впоследствии культовой песню "Знаешь ли ты" в 2006 году в альбоме "Трудный возраст". Вторую жизнь песня приобрела спустя восемь лет. По одной из версий, впервые фанаты "Спартака" исполнили "Знаешь ли ты" в апреле 2014 года на выездном матче с "Рубином".
Футболист "Спартака" разбил завоеванный кубок
Вчера, 21:07