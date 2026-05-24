Футболисты "Спартака" доломали хрустальный трофей Кубка России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" полностью разбили хрустальный трофей Кубка России по футболу.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.
После завершения матча "Спартак" в своем Telegram-канале опубликовал фотографии металлического каркаса и осколков кубка. Перед этим игроки "красно-белых" пытались выпить из трофея шампанского.
"Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок. На счастье?" - говорится в подписи к фото.
Позднее "Спартак" сообщил о запуске розыгрыша осколка кубка, который достанется случайному болельщику "красно-белых".
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей под руководством Хуана Карлоса Карседо, который был назначен главным тренером в январе.