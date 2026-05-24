Конте покинул пост главного тренера "Наполи"
Конте покинул пост главного тренера "Наполи"

Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Наполи"

  • Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Наполи".
  • Конте заявил, что решение об уходе принял он сам, так как не смог сплотить команду.
  • Тренер возглавлял "Наполи" с 2024 года и в первом же сезоне привел клуб к чемпионству в Италии.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Антонио Конте сообщил, что оставил должность главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи".
Ранее СМИ сообщали, что главным кандидатом на замену Конте является тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который руководил "Наполи" с 2015 по 2018 год.
"Месяц назад я позвонил президенту и сказал: "В силу нашей дружбы я чувствую, что мой путь здесь подходит к концу". Решение принял я. В одном я потерпел неудачу с "Наполи": мне не удалось сплотить команду, а если это не удается, трудно конкурировать с другими командами. Это было для меня крайне важно, поэтому я сдался. Что касается меня, то было честью тренировать "Наполи". Благодарю президента за эту возможность. Болельщики "Наполи" меня поняли, и это самое главное", - приводит слова Конте с пресс-конференции Sky Sports.
На вопрос о возможности возглавить сборную Италии Конте ответил: "Это все лишь разговоры. Президента федерации до сих пор нет, и имя Гвардиолы упоминалось, но готова ли федерация к тренеру высшего уровня? Наличие такого тренера влечет за собой и ответственность. Если вы хотите тренера высшего уровня, мой совет - Гвардиола, но есть ли на это финансирование?"
Конте 56 лет. Он возглавил "Наполи" в 2024 году и в первом же сезоне стал с "адзурри" чемпионом Италии. В этом сезоне неаполитанцы стали вторыми в Серии А и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Конте руководил сборной Италии в 2014-2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. Также он тренировал итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", "Интер", английские "Челси" и "Тоттенхэм".
