Конте покинул пост главного тренера "Наполи"

"Месяц назад я позвонил президенту и сказал: "В силу нашей дружбы я чувствую, что мой путь здесь подходит к концу". Решение принял я. В одном я потерпел неудачу с "Наполи": мне не удалось сплотить команду, а если это не удается, трудно конкурировать с другими командами. Это было для меня крайне важно, поэтому я сдался. Что касается меня, то было честью тренировать "Наполи". Благодарю президента за эту возможность. Болельщики "Наполи" меня поняли, и это самое главное", - приводит слова Конте с пресс-конференции Sky Sports.