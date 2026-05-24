"Депортиво" вернулся в Примеру спустя восемь лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Депортиво» обыграл «Вальядолид» в матче 41-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу.
- «Депортиво» досрочно гарантировал себе прямую путевку в Примеру как минимум со второго места.
- «Депортиво» не играл в Примере восемь лет и теперь возвращается в высший испанский дивизион.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Депортиво" обыграл "Вальядолид" в матче предпоследнего, 41-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе выход в Примеру по итогам сезона.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Вальядолиде, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Бил Нсонго (11-я и 34-я минуты). На 86-й минуте красную карточку получил футболист "Вальядолида" Лукас Сансевьеро.
"Депортиво" набрал 77 очков и досрочно гарантировал себе прямую путевку в Примеру как минимум со второго места. На первой позиции за тур до финиша располагается "Расинг" (79 очков). Первые две команды по итогам сезона напрямую получают повышение в классе. Следом идут "Альмерия" (71) и "Малага" (70).
"Депортиво" покинул высший испанский дивизион по итогам сезона 2017/2018 и не играл в Примере восемь лет.
Футболист "Спартака" разбил завоеванный кубок
Вчера, 21:07