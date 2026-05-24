Рейтинг@Mail.ru
"Депортиво" вернулся в Примеру спустя восемь лет - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:43 24.05.2026 (обновлено: 22:05 24.05.2026)
"Депортиво" вернулся в Примеру спустя восемь лет

Футболисты "Депортиво" обыграли "Вальядолид", гарантировав себе выход в Примеру

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Депортиво» обыграл «Вальядолид» в матче 41-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу.
  • «Депортиво» досрочно гарантировал себе прямую путевку в Примеру как минимум со второго места.
  • «Депортиво» не играл в Примере восемь лет и теперь возвращается в высший испанский дивизион.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Депортиво" обыграл "Вальядолид" в матче предпоследнего, 41-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе выход в Примеру по итогам сезона.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Вальядолиде, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Бил Нсонго (11-я и 34-я минуты). На 86-й минуте красную карточку получил футболист "Вальядолида" Лукас Сансевьеро.
"Депортиво" набрал 77 очков и досрочно гарантировал себе прямую путевку в Примеру как минимум со второго места. На первой позиции за тур до финиша располагается "Расинг" (79 очков). Первые две команды по итогам сезона напрямую получают повышение в классе. Следом идут "Альмерия" (71) и "Малага" (70).
"Депортиво" покинул высший испанский дивизион по итогам сезона 2017/2018 и не играл в Примере восемь лет.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Футболист "Спартака" разбил завоеванный кубок
Вчера, 21:07
 
ФутболДепортиво (Ла-Корунья)ВальядолидВальядолидРасинг (Сантандер)Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала