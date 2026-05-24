"Вест Хэм" вылетел в Чемпионшип

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" занял 18-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и вылетел в Чемпионшип.
В матче заключительного, 38-го тура "Вест Хэм" на своем поле победил "Лидс" (3:0). Для сохранения прописки лондонскому клубу было необходимо поражение "Тоттенхэма" в параллельном матче, но "шпоры" дома победили "Эвертон" (1:0) и с 41 очком заняли 17-е место. "Вест Хэм" завершил сезон с 39 очками.
"Вест Хэм" сыграет во втором по силе дивизионе чемпионата Англии впервые с сезона-2011/12. Ранее АПЛ досрочно покинули "Вулверхэмптон" и "Бернли".