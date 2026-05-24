Рейтинг@Mail.ru
Дзюба не усилит "Спартак", заявил Аршавин - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:08 24.05.2026 (обновлено: 16:13 24.05.2026)
Дзюба не усилит "Спартак", заявил Аршавин

Аршавин: Дзюба уже не усилит московский "Спартак"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Артем Дзюба уже не сможет усилить московский «Спартак».
  • Артем Дзюба провел минувший сезон в тольяттинском «Акроне», где сыграл 28 матчей в чемпионате России и забил восемь мячей, а после окончания сезона покинул клуб.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Светлана Бонопартова. Возрастной нападающий Артем Дзюба уже не сможет усилить московский "Спартак", за который играл раньше, заявил экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.
Дзюбе 37 лет, минувший сезон он провел в тольяттинском "Акроне". Нападающий сыграл 28 матчей в чемпионате России, забив восемь мячей. После окончания сезона Дзюба покинул клуб.
"Думаю, что уже нет", - сказал Аршавин журналистам, отвечая на вопрос, может ли Дзюба усилить "Спартак".
Дзюба принадлежал столичному клубу в 2006-2015 годах, "Спартак" неоднократно отдавал его в аренду.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Аршавин заявил, у "Арсенала" нет шансов с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов
Вчера, 16:04
 
ФутболСпортРоссияАртём ДзюбаАндрей АршавинСпартак МоскваАкрон (Тольятти)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала