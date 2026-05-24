Рейтинг@Mail.ru
Аршавин заявил, у "Арсенала" нет шансов с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:04 24.05.2026 (обновлено: 16:09 24.05.2026)
Аршавин заявил, у "Арсенала" нет шансов с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов

Аршавин: собираюсь на финал ЛЧ, буду болеть за "Арсенал", но победит "ПСЖ"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин заявил, что будет болеть за «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.
  • Финальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» состоится 30 мая в Будапеште.
  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год и забил за команду 31 мяч в 144 матчах.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что будет болеть за свой бывший клуб в финале Лиги чемпионов, а также отметил, что посетит матч, если получится достать билеты.
Финальный матч Лиги чемпионов между "Арсеналом" и французским "Пари Сен-Жермен" состоится 30 мая в Будапеште.
"Буду болеть в финале Лиги чемпионов за "Арсенал", но, скорее, выиграет "ПСЖ". Буду на матче, если появятся билеты. Но пока их нет", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Дзюба признался, что не хочет сбегать из России
Вчера, 14:06
 
ФутболСпортРоссияБудапештАндрей АршавинАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)ЗенитЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала