Аршавин заявил, у "Арсенала" нет шансов с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин заявил, что будет болеть за «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.
- Финальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» состоится 30 мая в Будапеште.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год и забил за команду 31 мяч в 144 матчах.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что будет болеть за свой бывший клуб в финале Лиги чемпионов, а также отметил, что посетит матч, если получится достать билеты.
Финальный матч Лиги чемпионов между "Арсеналом" и французским "Пари Сен-Жермен" состоится 30 мая в Будапеште.
"Буду болеть в финале Лиги чемпионов за "Арсенал", но, скорее, выиграет "ПСЖ". Буду на матче, если появятся билеты. Но пока их нет", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.
