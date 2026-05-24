Алаев назвал лучшего футболиста сезона

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим футболистом сезона.
"Лучший футболист для меня без альтернативы - Кордоба. Его влияние на команду и на результат игр - высочайшее. Он MVP сезона", - сказал Алаев журналистам.
"Я бы хотел отметить сегодняшнее судейство. Тяжелейший матч, очень эмоциональный, много стыков. Бригада справилась отлично, и их хочется отметить", - добавил президент РПЛ.
Функционер добавил, что главным итогом сезона стала интрига в чемпионате России. Победителем турнира стал петербургский "Зенит". "Краснодар", лидировавший в РПЛ до предпоследнего тура, стал вторым.
"Главный итог сезона - сумасшедшая борьба и интрига, которая шла до последнего тура. Второй важный для нас итог - рост посещаемости. 12,5% - хорошие цифры, рассчитываем на дальнейший рост. Также хотелось бы отметить хорошие коммерческие контракты, которые удалось заключить. Сейчас еще в процессе. Меня порадовал прогресс наших молодых футболистов. Понятно, что на виду Батраков и Кисляк, но есть много подрастающих ребят. Хороший баланс между яркими легионерами и своими молодыми. Как было сегодня: Кордоба, Барко и молодые ребята, которые не теряются", - заявил Алаев.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в июле 2021 года. В завершившемся сезоне спортсмен сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 22 мяча. С 17 голами в 28 играх колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ.
