Алаев назвал лучшего футболиста сезона
21:45 24.05.2026 (обновлено: 22:45 24.05.2026)
Алаев назвал лучшего футболиста сезона

Алаев назвал Кордобу лучшим футболистом сезона

  • Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом сезона.
  • Победителем чемпионата России стал петербургский «Зенит», «Краснодар» занял второе место.
  • Александр Алаев отметил интригу в чемпионате, рост посещаемости и прогресс молодых футболистов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим футболистом сезона.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
"Лучший футболист для меня без альтернативы - Кордоба. Его влияние на команду и на результат игр - высочайшее. Он MVP сезона", - сказал Алаев журналистам.
"Я бы хотел отметить сегодняшнее судейство. Тяжелейший матч, очень эмоциональный, много стыков. Бригада справилась отлично, и их хочется отметить", - добавил президент РПЛ.
Функционер добавил, что главным итогом сезона стала интрига в чемпионате России. Победителем турнира стал петербургский "Зенит". "Краснодар", лидировавший в РПЛ до предпоследнего тура, стал вторым.
"Главный итог сезона - сумасшедшая борьба и интрига, которая шла до последнего тура. Второй важный для нас итог - рост посещаемости. 12,5% - хорошие цифры, рассчитываем на дальнейший рост. Также хотелось бы отметить хорошие коммерческие контракты, которые удалось заключить. Сейчас еще в процессе. Меня порадовал прогресс наших молодых футболистов. Понятно, что на виду Батраков и Кисляк, но есть много подрастающих ребят. Хороший баланс между яркими легионерами и своими молодыми. Как было сегодня: Кордоба, Барко и молодые ребята, которые не теряются", - заявил Алаев.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в июле 2021 года. В завершившемся сезоне спортсмен сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 22 мяча. С 17 голами в 28 играх колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ.
