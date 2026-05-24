Алаев назвал лучшего футболиста сезона

"Главный итог сезона - сумасшедшая борьба и интрига, которая шла до последнего тура. Второй важный для нас итог - рост посещаемости. 12,5% - хорошие цифры, рассчитываем на дальнейший рост. Также хотелось бы отметить хорошие коммерческие контракты, которые удалось заключить. Сейчас еще в процессе. Меня порадовал прогресс наших молодых футболистов. Понятно, что на виду Батраков и Кисляк, но есть много подрастающих ребят. Хороший баланс между яркими легионерами и своими молодыми. Как было сегодня: Кордоба, Барко и молодые ребята, которые не теряются", - заявил Алаев.