Посещаемость суперфинала должна закрыть тему карты болельщика, заявил Алаев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Рекордная посещаемость суперфинала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" должна закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика, заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.