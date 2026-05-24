Посещаемость суперфинала должна закрыть тему карты болельщика, заявил Алаев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Рекордная посещаемость суперфинала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" должна закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика, заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались точнее - 4:3. Матч на столичном стадионе "Лужники" посетили 72978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира. Также игра вошла в топ-3 самых посещаемых финалов национальных кубков в Европе за сезон, уступив решающим матчам Кубков Англии и Германии. Для посещения встречи требовалась карта болельщика.
"Мои впечатления - очень понравился финал. Живой матч получился, эмоциональный. Я бы даже сказал: трагедия, настоящая драма. Всех поздравляю. Для меня самое главное - посещаемость. Даже в эпоху Fan ID сегодня был побит рекорд посещаемости. Хочется, чтобы эту главу мы закрыли и дебаты закончили. Не надо дебатировать о принятом законе. Все, он принят, работает. Мы видели сегодня, сколько на матче было активных болельщиков. Я много раз говорил и хочу сказать еще раз: надо заканчивать бойкотировать и возвращаться на стадионы. Эти матчи для них, надо наслаждаться футболом", - сказал Алаев журналистам.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации была призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны. После введения карты болельщика многие объединения фанатов российских клубов объявили бойкот матчам турниров, где используется эта система.