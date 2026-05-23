Рейтинг@Mail.ru
"Интер" завершил чемпионский сезон в Серии А ничьей с "Болоньей" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:04 23.05.2026 (обновлено: 22:00 23.05.2026)
"Интер" завершил чемпионский сезон в Серии А ничьей с "Болоньей"

"Интер" и "Болонья" сыграли вничью в последнем туре Серии А

© Соцсети клубаФутболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Болонья» сыграла вничью с «Интером» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:3.
  • «Интер» (87 очков) завершил сезон на первой позиции, заранее гарантировав себе чемпионский титул.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Болонья" сыграла вничью с "Интером" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Болонье, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Федерико Бернардески (25-я минута) и Томмазо Побега (42), также автоголом отметился защитник гостей Петр Зелиньский (48). В составе миланцев голы забили Федерико Димарко (22), Франческо Пио Эспозито (64) и Анди Диуф (87).
"Болонья" с 56 очками финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, "Интер" (87 очков) завершил сезон на первой позиции, заранее гарантировав себе чемпионский титул.
Федерико Димарко - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Димарко признали лучшим футболистом сезона в Серии А
22 мая, 18:18
 
ФутболСпортБолоньяФедерико БернардескиПётр ЗелиньскийТоммазо ПобегаБолоньяИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала