"Интер" завершил чемпионский сезон в Серии А ничьей с "Болоньей"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Болонья" сыграла вничью с "Интером" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Болонье, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Федерико Бернардески (25-я минута) и Томмазо Побега (42), также автоголом отметился защитник гостей Петр Зелиньский (48). В составе миланцев голы забили Федерико Димарко (22), Франческо Пио Эспозито (64) и Анди Диуф (87).
