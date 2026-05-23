Дзюба рассматривает только российские клубы для продолжения карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист Артем Дзюба рассматривает для продолжения карьеры только российские клубы.
- 37-летний Дзюба покинет тольяттинский "Акрон" по окончании контракта в июне.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист Артем Дзюба рассматривает для продолжения карьеры только российские клубы, заявил РИА Новости агент игрока Леонид Гольдман.
"Это может быть только российский чемпионат, только РПЛ. Дальше будем работать над конкретными вариантами. Чем быстрее конкретика наступит, тем лучше", - сказал Гольдман.
Нападающий перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей и забил восемь мячей. В разные годы Дзюба выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
Дзюба покинет "Акрон" по окончании сезона
Вчера, 21:31