Зобнин признался, что финал Кубка может стать его последним большим матчем

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин заявил журналистам перед суперфиналом Кубка России по футболу против "Краснодара", что в его карьере подобных матчей может больше не быть.

Для Зобнина , который выступает за " Спартак " с 2016 года, предстоящий финальный матч Кубка России может стать вторым в карьере. В 2022-м "красно-белые" со счетом 2:1 обыграли московское " Динамо ", Зобнин тогда вышел на замену на 81-й минуте.

"Испытываю что-то похожее, даже большее, чем четыре года назад. Мы не молодеем, мне за 30, понимаю, что таких финалов может не быть. Очень бережно отношусь к завтрашней игре", - сказал 32-летний Зобнин журналистам.

Суперфинал Кубка России "Спартак" - " Краснодар " пройдет 24 мая на столичном стадионе "Лужники", встреча начнется в 18:00 мск.