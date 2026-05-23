Зобнин признался, что финал Кубка может стать его последним большим матчем - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
16:58 23.05.2026 (обновлено: 17:05 23.05.2026)
Зобнин признался, что финал Кубка может стать его последним большим матчем

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин заявил журналистам перед суперфиналом Кубка России по футболу против "Краснодара", что в его карьере подобных матчей может больше не быть.
Для Зобнина, который выступает за "Спартак" с 2016 года, предстоящий финальный матч Кубка России может стать вторым в карьере. В 2022-м "красно-белые" со счетом 2:1 обыграли московское "Динамо", Зобнин тогда вышел на замену на 81-й минуте.
"Испытываю что-то похожее, даже большее, чем четыре года назад. Мы не молодеем, мне за 30, понимаю, что таких финалов может не быть. Очень бережно отношусь к завтрашней игре", - сказал 32-летний Зобнин журналистам.
Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар" пройдет 24 мая на столичном стадионе "Лужники", встреча начнется в 18:00 мск.
"Ни для кого не секрет, что завтра будет 90% "красно-белых". Для нас это очень приятно, что столько людей будет нас поддерживать. Преимущество ли это? Наверное, да", - добавил Зобнин.
